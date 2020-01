Luc Lallemand wordt zo goed als zeker de nieuwe topman van de Franse spoornetbeheerder SNCF Réseau.

De raad van het bestuur van SNCF Réseau heeft dinsdag het licht op groen gezet voor de komst van Lallemand, die nu nog aan het hoofd staat van de Belgische tegenhanger, Infrabel. Dat heeft SNCF Réseau aan Belga bevestigd.

Het is nog wachten op goedkeuring door de Franse transportregulator. Die zou zich tegen eind deze maand uitspreken. De 53-jarige Lallemand zou dan in februari aan de slag kunnen in Frankrijk, schrijft de Franse zakenkrant Les Echos.

Helemaal onbekend is Lallemand niet bij de zuiderburen. Zo was hij onder andere al bestuurder bij Réseau ferré de France (RFF, de voorloper van SNCF Réseau) en ook bij Thalys, de uitbater van hogesnelheidstreinen tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.

Lallemand studeerde aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Hij staat aan het hoofd van Infrabel sinds de opsplitsing van de NMBS in drie ondernemingen in 2005. Drie jaar eerder was hij tot financieel directeur van de NMBS benoemd, na gewerkt te hebben op verschillende kabinetten van socialistische ministers.

