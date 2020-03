De Franse farmareus Sanofi en het Amerikaanse biotechbedrijf Translate Bio werken samen aan een vaccin tegen het coronavirus. Dat hebben ze vrijdag gemeld.

Ze gaan meerdere kandidaat-vaccins onderzoeken om tot een efficiënt en veilig vaccin te komen, klinkt het. Het gaat om een zogenaamd mRNA-vaccin, 'boodschapper-RNA', waarbij cellen de opdracht krijgen om bepaalde eiwitten aan te maken, die dan voor immuniteit zorgen. Ook andere grote bedrijven kondigden recentelijk al aan te werken aan dergelijke vaccins tegen het coronavirus.

Sanofi en Translate Bio sloten in 2018 al een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van mRNA-vaccins tegen besmettelijke ziekten. Translate Bio zal zijn mRNA-platform gebruiken voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van een aantal kandidaat-vaccins tegen het coronavirus. Sanofi zal zijn vaccinexpertise inzetten en de ondersteuning van zijn onderzoeksnetwerk om de vaccin-kandidaten voor te bereiden op mogelijke verdere ontwikkeling.

Voor Sanofi gaat het om de tweede samenwerking in de zoektocht naar een coronavaccin. Het bedrijf kondigde hierover in februari ook al een samenwerking aan met de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). 'We bekijken verschillende mogelijkheden in de strijd tegen de coronacrisis door behandelingen te testen, alsook twee vaccins via verschillende platformen', zegt David Loew, directeur vaccins bij Sanofi. 'We menen dat hoe meer mogelijkheden we onderzoeken, hoe groter de kans op succes is. Beschikken over voldoende capaciteit zal essentieel zijn om aan de sterke vraag naar vaccins tegemoet te kunnen komen. We denken dat het mRNA-platform van Translate Bio ons daarbij kan helpen.'

Ze gaan meerdere kandidaat-vaccins onderzoeken om tot een efficiënt en veilig vaccin te komen, klinkt het. Het gaat om een zogenaamd mRNA-vaccin, 'boodschapper-RNA', waarbij cellen de opdracht krijgen om bepaalde eiwitten aan te maken, die dan voor immuniteit zorgen. Ook andere grote bedrijven kondigden recentelijk al aan te werken aan dergelijke vaccins tegen het coronavirus.Sanofi en Translate Bio sloten in 2018 al een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van mRNA-vaccins tegen besmettelijke ziekten. Translate Bio zal zijn mRNA-platform gebruiken voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van een aantal kandidaat-vaccins tegen het coronavirus. Sanofi zal zijn vaccinexpertise inzetten en de ondersteuning van zijn onderzoeksnetwerk om de vaccin-kandidaten voor te bereiden op mogelijke verdere ontwikkeling. Voor Sanofi gaat het om de tweede samenwerking in de zoektocht naar een coronavaccin. Het bedrijf kondigde hierover in februari ook al een samenwerking aan met de Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA). 'We bekijken verschillende mogelijkheden in de strijd tegen de coronacrisis door behandelingen te testen, alsook twee vaccins via verschillende platformen', zegt David Loew, directeur vaccins bij Sanofi. 'We menen dat hoe meer mogelijkheden we onderzoeken, hoe groter de kans op succes is. Beschikken over voldoende capaciteit zal essentieel zijn om aan de sterke vraag naar vaccins tegemoet te kunnen komen. We denken dat het mRNA-platform van Translate Bio ons daarbij kan helpen.'