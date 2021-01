De Franse groep Lagardère, waarvan de omzet door de coronacrisis zware klappen krijgt, heeft van de Franse staat een waarborg voor een lening ten belope van 465 miljoen euro gekregen.

De groep - die wordt geleid door de bekende Franse zakenman Arnaud Lagardère - is onder meer eigenaar van de uitgeverij Hachette, de kioskketen Relay en mediabedrijven Europe 1, Paris Match en Journal du Dimanche. In het derde kwartaal zakte de omzet van de groep 38 procent tot 1,2 miljard euro. In het bijzonder de tak die winkels heeft in stations en luchthavens zag de verkoop instorten, met 66 procent.

De waarborg door de Franse overheid maakt het bedrijven die cashproblemen hebben makkelijker om een lening te krijgen. Bij problemen engageert de staat zich om tot 80 procent van het niet-terugbetaalde krediet op zich te nemen.

De Franse beursgenoteerde groep heeft wel meer problemen. Twee grote aandeelhouders die samen goed zijn voor 49 procent van het kapitaal hebben zware kritiek op het beleid van Arnaud Lagardère.

De groep - die wordt geleid door de bekende Franse zakenman Arnaud Lagardère - is onder meer eigenaar van de uitgeverij Hachette, de kioskketen Relay en mediabedrijven Europe 1, Paris Match en Journal du Dimanche. In het derde kwartaal zakte de omzet van de groep 38 procent tot 1,2 miljard euro. In het bijzonder de tak die winkels heeft in stations en luchthavens zag de verkoop instorten, met 66 procent. De waarborg door de Franse overheid maakt het bedrijven die cashproblemen hebben makkelijker om een lening te krijgen. Bij problemen engageert de staat zich om tot 80 procent van het niet-terugbetaalde krediet op zich te nemen.De Franse beursgenoteerde groep heeft wel meer problemen. Twee grote aandeelhouders die samen goed zijn voor 49 procent van het kapitaal hebben zware kritiek op het beleid van Arnaud Lagardère.