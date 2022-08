De Franse energiereus Engie, die ook in ons land gascentrales heeft, zegt dinsdag dat het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft meegedeeld dat het vanaf vandaag/dinsdag de gaskraan deels zal dichtdraaien. Dit wegens 'een meningsverschil over de toepassing van de contracten'.

Engie minimaliseert de impact en zegt al de nodige volumes te hebben voorzien 'om tegemoet te komen aan de verplichtingen ten aanzien van haar klanten en haar eigen noden'.Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne was de gasbevoorrading al deels teruggeschroefd. Afgelopen maand vloeide ongeveer 1,5 terawattuur naar Engie. De Franse energiereus levert jaarlijks zowat 400 terawattuur in Europa.Eind juli verzekerde Engie reeds dat het zijn 'financiële en fysieke afhankelijkheid van Russisch gas' sterk had afgebouwd. Bovendien was het Russisch gas slechts goed voor 4 procent van de totale bevoorrading van het bedrijf.