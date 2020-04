Het bruto binnenlands product van Frankrijk is in het eerste kwartaal met 5,8 procent gekrompen, blijkt uit een eerste raming van het Franse statistiekbureau Insee.

Net als in de andere Europese landen het geval is, heeft ook de Franse economie fel te lijden ondere de lockdown die volgde op de coronapandemie. Frankrijk krijgt meteen te maken met de grootste terugval sinds 1949, toen het land startte met het becijferen van de kwartaalrekeningen van het bbp.

De terugval van de economie valt bijvoorbeeld een pak zwaarder uit dan in het tweede kwartaal van 2009, toen de economische crisis de economie 1,6 procent deed krimpen. De neergang overtreft bovendien die van het tweede kwartaal van 1968, toen stakingen het bbp 5,3 procent neerwaarts haalden. Dat was tot nu toe het negatieve record.

Frankrijk bevindt zich bovendien nu al in een recessie, met twee opeenvolgende kwartalen met een negatief cijfer. In het slotkwartaal van 2019 was de Franse economie al met 0,1 procent gekrompen.

Ook op andere vlakken zijn het historische tijden. Zo is volgens Insee de consumptie van de Franse gezinnen in maart met 17,9 procent gedaald tegenover februari. Die daling onder invloed van de lockdown is de grootste daling op maandbasis sinds de start van die metingen in 1980.

Net als in de andere Europese landen het geval is, heeft ook de Franse economie fel te lijden ondere de lockdown die volgde op de coronapandemie. Frankrijk krijgt meteen te maken met de grootste terugval sinds 1949, toen het land startte met het becijferen van de kwartaalrekeningen van het bbp. De terugval van de economie valt bijvoorbeeld een pak zwaarder uit dan in het tweede kwartaal van 2009, toen de economische crisis de economie 1,6 procent deed krimpen. De neergang overtreft bovendien die van het tweede kwartaal van 1968, toen stakingen het bbp 5,3 procent neerwaarts haalden. Dat was tot nu toe het negatieve record. Frankrijk bevindt zich bovendien nu al in een recessie, met twee opeenvolgende kwartalen met een negatief cijfer. In het slotkwartaal van 2019 was de Franse economie al met 0,1 procent gekrompen.Ook op andere vlakken zijn het historische tijden. Zo is volgens Insee de consumptie van de Franse gezinnen in maart met 17,9 procent gedaald tegenover februari. Die daling onder invloed van de lockdown is de grootste daling op maandbasis sinds de start van die metingen in 1980.