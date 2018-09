Franse confectieketen Kiabi investeert in Belgische winkels: lage kosten, snelle mode

Terwijl de meeste sectorgenoten kreunen onder de bikkelharde concurrentie in een krimpende markt, zitten de expansieplannen van de Franse kledingketen Kiabi in ons land op schema. Zaterdag opent een nieuwe winkel in Brugge, de eerste in Vlaanderen.