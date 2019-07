D'Ieteren, de groep die vooral bekend is als verdeler van auto's van Volkswagen, heeft een nieuwe CEO benoemd: Francis Deprez.

Francis Deprez volgt de in april vertrokken Axel Miller op.

D'Ieteren vond zijn nieuwe topman in eigen huis. De 54-jarige Deprez zit al bijna drie jaar in het uitvoerend comité van het bedrijf. Sinds het vertrek van Miller had hij samen met Arnaud Laviolette al het dagelijks bestuur in handen.

Volgens voorzitter Nicolas D'Ieteren is Deprez 'perfect vertrouwd met de ambities, uitdagingen, organisatie, het familiale aandeelhouderschap en de waarden' van de groep.