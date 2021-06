Het Belgische Fortino Capital Partners heeft een nieuw fonds afgesloten voor beloftevolle technologiebedrijven. Met 105 miljoen euro is het een van de grootste in België. De oprichters Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes kijken ondertussen wel al een tijdje buiten de landsgrenzen.

Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes, beiden ex-toplui van Telenet, hebben Fortino Capital Partners in korte tijd doen uitgroeien tot een vaste waarde in België en Nederland. In 2016 startten ze hun eerste fonds voor beloftevolle technologiebedrijven op, met 80 miljoen euro. In 2017 richtten ze een tweede fonds op, nu voor grotere investeringen in meer mature bedrijven. Hun nieuwe fonds richt zich alweer op jonge techbedrijven, maar het is geen doorslagje van het eerste fonds.

...

Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes, beiden ex-toplui van Telenet, hebben Fortino Capital Partners in korte tijd doen uitgroeien tot een vaste waarde in België en Nederland. In 2016 startten ze hun eerste fonds voor beloftevolle technologiebedrijven op, met 80 miljoen euro. In 2017 richtten ze een tweede fonds op, nu voor grotere investeringen in meer mature bedrijven. Hun nieuwe fonds richt zich alweer op jonge techbedrijven, maar het is geen doorslagje van het eerste fonds. "We focussen ermee op software voor de zakelijke markt, meestal met een businessmodel gebaseerd op software-as-a-service, een abonnementsformule", zegt Duco Sickinghe. "In het eerste fonds zaten nog participaties in bedrijven die zich richten op consumenten, zoals Bloomon (onlineverkoop van bloemen, nvdr). We hebben gemerkt dat we in de business-to-businessmarkt het best beloftevolle technologiebedrijven kunnen ondersteunen. We investeren in de regel niet vanaf de opstart - daarvoor zijn businessangels beter geplaatst - maar wanneer ze al rond 1 miljoen euro omzet halen." Tot vorige week was het fonds nog bezig investeerders aan te trekken. Intussen is die zoektocht officieel afgerond: de teller staat op 105 miljoen euro. Dat geld zal het fonds wellicht verdelen over een twintigtal participaties. Er zijn al zeven investeringen gebeurd, waarvan twee in Franse bedrijven ( zie kader). "We waren een Beneluxfonds, maar raken ook almaar meer betrokken bij deals in Duitsland en Frankrijk", vertelt Renaat Berckmoes. "Franse en Duitse softwarebedrijven snijden vrij snel in hun internationale expansie ook de Benelux aan. Daardoor zoeken ze vaak in een vroege fase investeerders met voldoende kennis van die markt. Ik verwacht wel dat Fortino vooral in de Benelux zal investeren. We hebben ook twee nieuwe ervaren collega's aangetrokken in Amsterdam. Maar onze portfolio zal minder steunen op de Benelux dan die van het eerste fonds." Jonge technologiebedrijven kunnen bij Fortino een eerste kapitaalinjectie van een half tot 3 miljoen euro krijgen. Het is dan ook opvallend dat Fortino begin dit jaar samen met andere partijen meer dan 40 miljoen inlegde in het Belgisch-Amerikaanse Oqton. "We hebben daar meer geïnvesteerd door de heel hoge ontwikkelingskosten die Oqton nog moet maken. Het wil uitgroeien tot een soort Android of Microsoft voor de maakindustrie, waar zijn software alles, vanaf het ontwerp tot de productie, met elkaar verbindt. Ben Schrauwen (ex-professor robotica en artificiële intelligentie aan de UGent, nvdr) leidt het bedrijf. Hij heeft het in de Verenigde Staten opgestart, maar is bezig het in Vlaanderen te verankeren. De andere bedrijven moeten minder zware investeringen voor hun productontwikkeling doen. Daar is het vooral zaak zo snel mogelijk klanten te vinden en met de extra data hun algoritmes en producten te verfijnen." Durfkapitaalfondsen worden traditioneel na een tiental jaar stopgezet. Het eerste fonds van Fortino is ondertussen halfweg en omvat nog acht participaties, waaronder het Belgische Teamleader, dat onlinesoftware voor kmo's maakt, waarmee die hun klantenrelaties en verwante bedrijfsprocessen zoals facturatie kunnen beheren. Berckmoes denkt nog niet aan een uitstap uit die bedrijven. "We hebben al mooie exits gedaan, zoals Zentrick, Piesync, Melita en Bloomon. We hebben geen haast. Het fonds kan nog lopen tot 2026. De resterende bedrijven halen bijna allemaal positieve cashflows en kunnen op eigen kracht doorgroeien. We staan wel nog klaar om de lopende participaties te ondersteunen, als ze geld nodig hebben voor een overname." Vorig jaar werd nog gevreesd dat de coronacrisis een grote kaalslag zou veroorzaken bij de Belgische techbeloftes. Zij hebben bijna nooit de financiële buffers om zulke schokken op te vangen. "Al onze participaties zijn het voorbije jaar gegroeid en in waarde gestegen", zegt Berckmoes. "De impact van de coronacrisis is veeleer positief gebleken. Dat kan natuurlijk komen door onze sterke focus op onlinesoftware voor de business-to-businessmarkt. De coronacrisis heeft die nog aantrekkelijker gemaakt. Enkel Fooddesk, dat zich richt op grootkeukens en restaurants, heeft het wat moeilijker gehad, maar ook zij hebben zeker geen slecht jaar gehad. De overheden in dit land hadden vrij veel noodfinanciering gezien, maar ik heb de indruk dat er op de Belgische durfkapitaalmarkt genoeg risicoappetijt was om te blijven investeren. Wij zijn ook niet meer of minder kieskeurig geweest. We zien 750 tot 1000 dossiers per jaar, de helft uit de Benelux, maar we doen per jaar maar vijf tot acht investeringen. We blijven dus streng waken over de kwaliteit." Opvallend is dat Fortino in dit robuuste investeringsklimaat ook geld heeft opgehaald bij de overheidsvehikels PMV, FPIM en het EIF. De overheid lijkt nog altijd broodnodig om in België - en bij uitbreiding Europa - voldoende start- en groeikapitaal te vinden voor techbedrijven. "Het is niet abnormaal dat overheid hier nog een belangrijke rol speelt", zegt Sickinghe. "Fondsen zoals de onze doen nog altijd investeringen met een relatief hoog risico. Maar het percentage van de inleg van de overheid valt goed mee bij dit fonds. Het gros komt van vermogende families, de privésector. Het EIF is de grootste durfkapitaalinvesteerder in Europa en wordt gerund als een privébedrijf. Het zit in heel veel durfkapitaalfondsen, waardoor je de prestaties goed kunt vergelijken met die van sectorgenoten. Eigenlijk is de situatie niet veel anders dan toen Renaat en ik ons moesten verantwoorden aan onze aandeelhouders bij Telenet. Dat is een zegen, dat houdt ons scherp."