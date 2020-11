De tweede coronagolf heeft in oktober een forse toename van de tijdelijke werkloosheid veroorzaakt. Dat blijkt uit cijfers van de RVA.

Ons land telde in oktober 365.897 werknemers die tijdelijk zonder job zaten. Dat waren er 127.777 meer dan in september, of een stijging met bijna 54 procent. Het gaat om het hoogste aantal tijdelijk werklozen sinds juni. De hoogste piek was er in april, met bijna 1,3 miljoen tijdelijk werklozen. Oorzaak van de nieuwe opstoot aan tijdelijke werkloosheid is de tweede coronagolf. Zo moesten sinds midden oktober cafés en restaurants opnieuw de deuren sluiten. In totaal - zonder rekening te houden met de tijdelijk werklozen - telde ons land in oktober 337.312 werklozen. Dat zijn er 21.201 meer dan een jaar geleden. Daarmee is de werkloosheid met 6,7 procent gestegen.