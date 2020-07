De Japanse uitvoer is in juni met meer dan 26 procent gekrompen in vergelijking met juni vorig jaar. Dat blijkt maandag uit cijfers van de overheid.

Over het volledige eerste halfjaar daalde de Japse export met 15 procent, de slechtste prestatie sinds de eerste zes maanden van 2009, toen de wereldwijde financiële crisis toesloeg.

De exportdaling in juni was allerminst onverwacht. Economen gepolst door het agentschap Bloomberg hadden wel een iets minder sterke achteruitgang verwacht. Zij gingen uit van -24,7 procent.

Het is de derde maand op rij dat de export met meer dan een vijfde zakt door de impact van de coronapandemie. Het dieptepuntkwam er in mei, toen de uitvoer ruim 28 procent lager lag dan in dezelfde maand vorig jaar.

De Japanse import kromp in juni met meer dan 14 procent, na een daling met ruim 26 procent in mei. Economen denken dat het dieptepunt voor de Japanse handel mogelijk achter de rug is omdat steeds meer belangrijke handelspartners zoals de Verenigde Staten en de Europese Unie de lockdownmaatregelen hebben versoepeld. Maar weinigen geloven in een snel herstel.

