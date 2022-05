Na een recordjaar 2021 is de Franse bank BNP Paribas, het moederbedrijf van BNP Paribas Fortis, ook goed aan het jaar 2022 begonnen. De bank boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 2,1 miljard euro, ruim 19 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Dat heeft BNP Paribas dinsdag bekendgemaakt.

De nettowinst kwam duidelijk hoger uit dan analisten hadden verwacht. Dat is vooral te danken aan de afdeling financierings- en investeringsbankieren, waar de winst voor belastingen nagenoeg verdubbelde tot 1,35 miljard euro. Daarnaast zette de bank minder geld opzij voor slechte leningen: 456 miljoen euro, of half zoveel als een jaar eerder. De kwartaalomzet van BNP Paribas bedroeg 13,2 miljard euro, 11,7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2021.

De Belgische activiteiten van BNP Paribas (inclusief private banking) realiseerden een omzet van 935 miljoen euro, of 9 procent meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen kwam uit op 42 miljoen euro, waar er een jaar geleden nog een verlies was.

BNP Paribas maakte voorts nog bekend dat de waardevermindering van 90 procent op zijn Oekraïense filiaal Ukrsibbank, waar het 60 procent van in handen heeft, 159 miljoen euro heeft gekost. Van de 300 agentschappen van dat filiaal zijn er momenteel zowat 200 gesloten. De groep is niet aanwezig in Rusland.

