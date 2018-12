Ford wil Franse fabriek niet verkopen aan Belgische ondernemer Dumarey

'Ford Aquitaine Industries (FAI) heeft vandaag de ondernemingsraad op de hoogte gebracht dat er geen gunstig gevolg gegeven zal worden aan de verkoop van de site van FAI aan de potentiële overnemer', luidt het in een persbericht. Ford geeft ook aan dat 'een volledig sociaal plan' gepresenteerd wordt voor een stopzetting van de productie op de site eind augustus 2019.

De werknemers van Ford Blanquefort hadden dinsdag met grote meerderheid ingestemd met het overnamebod van Punch Powerglide. Punch Powerglide had al langer interesse om de fabriek van automatische versnellingsbakken, waar ongeveer 850 mensen werken, over te nemen. Daarbij zouden 300 tot 400 jobs behouden blijven. Het was uiteindelijk Ford dat de knoop moest doorhakken.

De Amerikaanse autobouwer uitte eerder al meermaals zijn twijfels over de slaagkansen van het overnamevoorstel. Ford wilde volgens de bonden de fabriek liever gewoon sluiten. De Franse staat steunde het project van Punch Powerglide. Frans minister van Economie Bruno Le Maire verwelkomde dinsdag in een tweet de 'definitieve bevestiging' van het overnameplan van Punch, waarbij 400 banen zouden worden gered. 'Goed nieuws voor de werknemers', klonk het. De minister riep Ford op om het voorstel te aanvaarden.