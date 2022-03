De Amerikaanse autobouwer Ford gaat zijn snelgroeiende activiteiten rond elektrische wagens afsplitsen van zijn divisie voor wagens met verbrandingsmotor. Het autoconcern kondigde woensdag een historische reorganisatie in zijn 118-jarige bestaan aan.

De nieuwe 'Ford Model e'-divisie zal het aanbod van elektrische wagens van Ford opschalen en software en technologie voor geconnecteerde voertuigen ontwikkelen. 'Ford Blue' zal focussen op de wagens met verbrandingsmotoren, op kostenbesparingen en op het vereenvoudigen van operaties.

Ford wil tegen 2026 over de productiecapaciteit beschikken voor 2 miljoen elektrische wagens per jaar. De transitie van Ford naar een elektrische toekomst versnellen is een kerndoelstelling voor topman Jim Farley. Het aandeel Ford is met 151 procent gestegen sinds Farley CEO werd in oktober 2020.

