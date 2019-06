De Amerikaanse autobouwer Ford treft verregaande maatregelen in Europa. Tegen eind volgend jaar verdwijnen er 12.000 banen, een vijfde van het totale personeelsbestand in de regio.

Ford kondigde begin dit jaar al een grootschalige reorganisatie aan in Europa, maar noemde toen geen aantallen. Intussen bleek wel al dat er in Duitsland 5.000 banen op het spel staan. Die maken deel uit van de nu genoemde 12.000.

In het Verenigd Koninkrijk staan 3.000 jobs op het spel. Er zou één fabriek gesloten worden in Wales. In Rusland wil Ford drie vestigingen sluit, er zijn 2.000 banen bedreigd. In Frankrijk zouden 1.000 jobs op de tocht staan (met sluiting van één site), en in andere Europese landen nog eens 1.000. Ford wil voorts een fabriek in Slovakije verkopen. De betrokken sites zijn zowel assemblagefabrieken als vestigingen voor productie van onderdelen.

Ford had ook decennialang een assemblagefabriek in Genk, maar die werd eind 2014 gesloten. In Lommel heeft Ford nog zijn belangrijkste testbaan voor Europa.

"Afscheid nemen van werknemers en fabrieken sluiten zijn de zwaarste beslissingen die we nemen", luidt het bij Ford. Volgens de autobouwer zal het jobverlies grotendeels worden ingevuld met vrijwillig vertrek. De Amerikaanse autobouwer is in Europa bijzonder hard getroffen door de brexit omdat het bedrijf zwaar leunde op Groot-Brittannië. Hij zegt wel op koers te zijn in Europa om de resultaten die jaar significant te verbeteren.