Net nu de horeca zijn terrassen weer mocht openen, kondigt Apicbase aan dat het zijn eerste grote kapitaalronde heeft afgesloten.

Apicbase is een SaaS-bedrijf (software as a service), dat softwareabonnementen aanbiedt om de productieketen in de horeca te vereenvoudigen. De software centraliseert keukenprocessen, automatiseert het voorraadbeheer, voorspelt inkoopvolumes, analyseert de verkoop per locatie en maakt die data allemaal behapbaar in een overzichtelijk dashboard. Het personeel kan daardoor voor andere taken worden ingezet.

De kapitaalronde werd geleid door het Belgische Volta Ventures. Ook de bestaande investeerders doen mee. AAA Fund en enkele businessangels van BAN Vlaanderen hoorden bij de eerste believers.

In 2017 haalde het bedrijf al eens 700.000 euro op. Apicbase was toen de laatste investering van AAA Fund. Dat fonds is een Arkiv, een gesloten risicokapitaalfonds, waarbij de overheid via de Arkimedes-regeling een euro mee investeerde voor elke opgehaalde euro privékapitaal.

Twee jaar later volgde een ronde van anderhalf miljoen euro, met onder meer Newion, een Nederlands fonds met een neus voor beloftevolle Belgische techbedrijven.

De kmo laat weten elk jaar met 100 procent te groeien. De 4 miljoen euro die het bedrijf heeft opgehaald, moet die groei nog versnellen.

Het bedrijf van de medeoprichters Carl Jacobs en Pieter Wellens, wil het verse geld onder meer gebruiken om zijn product gebruiksvriendelijker te maken en artificiële intelligentie in te zetten om voorspellingen te doen.

Apicbase is een SaaS-bedrijf (software as a service), dat softwareabonnementen aanbiedt om de productieketen in de horeca te vereenvoudigen. De software centraliseert keukenprocessen, automatiseert het voorraadbeheer, voorspelt inkoopvolumes, analyseert de verkoop per locatie en maakt die data allemaal behapbaar in een overzichtelijk dashboard. Het personeel kan daardoor voor andere taken worden ingezet. De kapitaalronde werd geleid door het Belgische Volta Ventures. Ook de bestaande investeerders doen mee. AAA Fund en enkele businessangels van BAN Vlaanderen hoorden bij de eerste believers. In 2017 haalde het bedrijf al eens 700.000 euro op. Apicbase was toen de laatste investering van AAA Fund. Dat fonds is een Arkiv, een gesloten risicokapitaalfonds, waarbij de overheid via de Arkimedes-regeling een euro mee investeerde voor elke opgehaalde euro privékapitaal. Twee jaar later volgde een ronde van anderhalf miljoen euro, met onder meer Newion, een Nederlands fonds met een neus voor beloftevolle Belgische techbedrijven.De kmo laat weten elk jaar met 100 procent te groeien. De 4 miljoen euro die het bedrijf heeft opgehaald, moet die groei nog versnellen. Het bedrijf van de medeoprichters Carl Jacobs en Pieter Wellens, wil het verse geld onder meer gebruiken om zijn product gebruiksvriendelijker te maken en artificiële intelligentie in te zetten om voorspellingen te doen.