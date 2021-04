Het Zweedse e-commercebedrijf Ellos kan een doorstart maken. Een bemiddelingsprocedure heeft geleid tot een dading, waarbij modegroep FNG, de huidige eigenaar van Ellos, de vorige eigenaar 100 miljoen euro betaalt. Samen voeren ze ook een 'strategische kapitaalherziening' door om Ellos 'de best mogelijke setting, kapitaalstructuur en mogelijkheden voor toekomstige en verdere expansie te bieden'.

Ellos is het enige onderdeel dat overbleef uit het voormalige FNG-imperium. De andere delen, waaronder schoenwinkelketen Brantano, gingen failliet. Maar rond Ellos woedde een juridische strijd, omdat de vroegere eigenaar, het investeringsfonds Nordic Capital, nog geld claimde.

Een arbitrageprocedure heeft nu tot een overeenkomst geleid. FNG betaalt Nordic Capital 100 miljoen euro: 60 miljoen euro van de koopsom die nog verschuldigd was en 40 miljoen euro om openstaande vorderingen met betrekking tot de overnamedocumenten te regelen, zo staat in een persbericht. De betaling is afhankelijk van de voltooiing van de strategische kapitaalherziening.

Paul Lembrechts, de CEO van FNG, pleitte al langer voor een doorstart voor Ellos. Hij wijst er maandag nog eens op dat de e-commercespeler vorig jaar een recordomzet boekte van zowat 316 miljoen euro. 'Met deze dading kunnen we onze tijd en inspanningen nu volledig wijden aan de verdere ontwikkeling van de winstgevende en financieel solide activiteiten van Ellos Group', zegt hij.

Rechtbanken in België moeten de dading nog goedkeuren. Dat zou in de loop van de komende twee weken gebeuren.

