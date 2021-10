Paul Lembrechts heeft zijn ontslag aangekondigd bij de noodlijdende retailgroep FNG, het vroegere moederbedrijf van de failliete schoenenketen Brantano. Hij deed dat op het einde van een algemene vergadering waarin de aandeelhouders een voorstel over zijn verloning wegstemden.

De aandeelhouders verwierpen het loonbeleid van FNG met 92,4 procent tegenstemmen. Volgens het voorstel zou Lembrechts, oud-topman van de VRT, een basisvergoeding krijgen van 1.800 euro per gewerkte dag, met een jaarmaximum van 396.000 euro. Daar zouden nog bonussen kunnen bijkomen, waaronder een 'succespremie' van 200.000 euro als hij een broodnodige kapitaalherziening tot een goed einde zou brengen.

De afkeuring van het vergoedingsbeleid 'brengt een ernstig probleem met zich mee', zei Lembrechts tijdens de aandeelhoudervergadering.

'Het is mijn verantwoordelijkheid om er mijn conclusies uit te trekken. Als uit de stemming blijkt dat er onvoldoende vertrouwen is om qua remuneratie een signaal te geven aan de CEO, dan rest er mij weinig anders dan u hier mee te delen dat ik mijn mandaat als bestuurder en CEO zal neerleggen', klonk het. Hij blijft nog een maand aan boord.

De modegroep FNG, bekend van onder meer schoenwinkelketen Brantano, kwam in de zomer van 2020 in moeilijkheden door de coronapandemie en verplichte sluitingen. Paul Lembrechts, tot begin van dat jaar topman van de openbare omroep VRT, werd toen aangeduid als CEO ad interim.

De toekomst van FNG blijft erg onzeker. Na het faillissement van Brantano en andere activiteiten, blijft enkel nog de Zweedse webwinkel Ellos over.

Er hangen FNG verschillende miljoenenclaims boven het hoofd en er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar fraude. De beursnotering is nog steeds opgeschort, en het is niet duidelijk wanneer de handel hervat wordt.

Rond Ellos had FNG een schikking getroffen met de vorige eigenaar. Daarbij werden afspraken gemaakt over een strategische kapitaalherziening. Lembrechts legde de aandeelhouders uit dat een beursgang in Zweden nog steeds een optie is, maar dat het 'momentum' daarvoor momenteel tegenzit. 'Een eventuele beursgang zal ten vroegste in het voorjaar 2022 kunnen worden gerealiseerd', zei hij.

