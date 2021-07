Bij het noodlijdende modeconcern FNG is het netto-actief van de vennootschap gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, waardoor de alarmbelprocedure moet worden toegepast. De raad van bestuur van de groep roept daarom een bijzondere algemene vergadering bijeen, zo meldt FNG vrijdag in een communiqué.

In het kader van de alarmbelprocedure kan de raad van bestuur aan de aandeelhouders de ontbinding van de vennootschap of een herstelplan voorstellen. De groep gaat voor een herstelplan. Omdat de voorgestelde herstelmaatregelen eigenlijk al in uitvoering zijn, maakt de raad van bestuur zich sterk dat de eerder aangekondigde doorstart voor komend najaar niet in het gedrang komt.

'Bij de opmaak van de jaarcijfers 2020, met het oog op de bespreking en de goedkeuring ervan op een nieuwe algemene vergadering, stelde de raad van bestuur vast dat het netto-actief van de vennootschap was gezakt onder de helft van het kapitaal: 16.274.582 euro netto-actief (niet-geauditeerd cijfer) versus 60.679.208 euro kapitaal. De stemming over de herstelmaatregelen en de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap kon niet wachten tot de eerder aangekondigde algemene vergadering in het najaar, omdat de alarmbelprocedure voorziet in een termijn van maximaal twee maanden na de vaststelling', luidt het vrijdag in de mededeling.

Het voornaamste onderdeel van het herstelplan is de dading die FNG in april sloot met onder andere de vroegere eigenaar van webwinkelgroep Ellos. In die dading werd onder meer afgesproken hoe het modeconcern zijn rechtstreekse schuldeisers zou vergoeden en werden afspraken gemaakt over een strategische kapitaalherziening van Ellos Group.

Ellos is het enige onderdeel dat overbleef uit het voormalige FNG-imperium. De andere delen, waaronder schoenwinkelketen Brantano, gingen failliet. FNG staat nog altijd genoteerd op de beurs, maar de handel ligt al meer dan een jaar stil.

De bijzondere algemene vergadering zal plaatsvinden op 25 augustus vanaf 10 uur en verloopt volledig digitaal.

