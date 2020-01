De beursgenoteerde kledinggroep FNG, moederbedrijf van onder meer Brantano, ontkent dat het bedrijf de intentie heeft om concurrent e5 mode over te nemen. Dat heeft FNG maandag bekendgemaakt.

Eind december 2019 kwam e5 mode in handen van de Feniks Holding van Frédéric Helderweirt. Die was eerder werkzaam bij FNG. Feniks Holding ging ook een commerciële samenwerking aan met het aankoopplatform van de FNG groep.

Dat voedde de geruchten dat e5 mode op termijn in handen zou komen van FNG. De notering van het aandeel werd geschorst. Maar het bedrijf ontkent de overnameplannen.

'In tegenstelling tot de berichtgeving in bepaalde media de afgelopen dagen, is er geen overeenkomst afgesloten tussen Feniks Holding BV en de FNG groep om de aandelen van e5 mode (op termijn) te kopen. Op dit ogenblik bestaat geen intentie tot de overname van de aandelen van e5 mode door FNG NV.' luidt het

Maandag maakt de Belgische modeketen ook bekend dat er in Nederland een 50-tal winkels wordt gesloten. Het gaat om 38 winkels van Steps en een tiental winkels van Promiss. In de betrokken modewinkels zijn 108 vaste en 126 tijdelijke werknemers actief. FNG zegt de verkoop van de merken Steps en Promiss volledig via webwinkels te willen realiseren. Nu al komt de helft van de omzet er van onlinekoop. In België sneuvelen geen winkels.