De wankele modegroep FNG wil tot 47 winkels sluiten. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend na een bijzondere ondernemingsraad. Er dreigt collectief ontslag voor maximaal 287 medewerkers in België, een kwart van het personeelsbestand

De beursgenoteerde modegroep FNG maakt vandaag bekend dat de groep zal gebruikmaken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie om haar Belgische activiteiten te reorganiseren. FNG biechtte op 11 juni al een recordverlies op van 292 miljoen euro voor 2019 en tors een schuldenberg van 734 miljoen euro.

47 winkels, 287 banen

De noodlijdende modegroep wil maximaal 47 winkels sluiten in België. Volgens het persbericht gaat het om maximaal 30 winkels van de formules Brantano, Boutik by Brantano en Concept Fashion en alle 17 winkels van Fred & Ginger en Ginger. "Het plan zal ook leiden tot een herstructurering van het hoofdkantoor in Mechelen. In het distributiecentrum in Erembodegem blijven alle banen behouden", klinkt het. Deze intentie tot collectief ontslag kan leiden tot het ontslag van maximaal 287 medewerkers in België. Dat is ongeveer een kwart van het personeelsbestand van FNG in België. "De sluitingen zouden het mogelijk moeten maken de rendabiliteit van de Belgische activiteiten te verhogen en zo veel mogelijk werkgelegenheid te vrijwaren", stelt de modegroep.

Bescherming tegen schuldeisers

Crisismanager Yves Pollé, de CEO ad interim, werkt met zijn directie aan een herstelplan om de liquiditeit te verzekeren en de enorme schuldenlast te verminderen of te spreiden. Dat gaat niet van een leiden dakje. "De onderhandelingen met de verschillende financiële stakeholders van de groep nemen evenwel tijd in beslag", staat in het persbericht. Vandaar dat de wankele modegroep vandaag een verzoekschrift indient bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen tot gerechtelijke reorganisatie. Daarmee kan FNG bescherming tegen zijn schuldeisers bekomen.

In het persbericht stelt Pollé dat hij begrijpt dat deze aankondiging "hard aankomt" bij zijn medewerkers. "Deze maatregelen zijn moeilijk en pijnlijk, maar noodzakelijk om nieuwe financiële middelen voor de groep te vinden en het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen." Het management wil nu naar eigen zeggen focussen op de sterktes van het bedrijf en streven naar een meer efficiënte organisatie. "Om onze medewerkers een realistische toekomst voor het bedrijf te bieden en een belangrijke modespeler te blijven."

De beursgenoteerde modegroep FNG maakt vandaag bekend dat de groep zal gebruikmaken van de procedure van gerechtelijke reorganisatie om haar Belgische activiteiten te reorganiseren. FNG biechtte op 11 juni al een recordverlies op van 292 miljoen euro voor 2019 en tors een schuldenberg van 734 miljoen euro.De noodlijdende modegroep wil maximaal 47 winkels sluiten in België. Volgens het persbericht gaat het om maximaal 30 winkels van de formules Brantano, Boutik by Brantano en Concept Fashion en alle 17 winkels van Fred & Ginger en Ginger. "Het plan zal ook leiden tot een herstructurering van het hoofdkantoor in Mechelen. In het distributiecentrum in Erembodegem blijven alle banen behouden", klinkt het. Deze intentie tot collectief ontslag kan leiden tot het ontslag van maximaal 287 medewerkers in België. Dat is ongeveer een kwart van het personeelsbestand van FNG in België. "De sluitingen zouden het mogelijk moeten maken de rendabiliteit van de Belgische activiteiten te verhogen en zo veel mogelijk werkgelegenheid te vrijwaren", stelt de modegroep.Crisismanager Yves Pollé, de CEO ad interim, werkt met zijn directie aan een herstelplan om de liquiditeit te verzekeren en de enorme schuldenlast te verminderen of te spreiden. Dat gaat niet van een leiden dakje. "De onderhandelingen met de verschillende financiële stakeholders van de groep nemen evenwel tijd in beslag", staat in het persbericht. Vandaar dat de wankele modegroep vandaag een verzoekschrift indient bij de ondernemingsrechtbank in Mechelen tot gerechtelijke reorganisatie. Daarmee kan FNG bescherming tegen zijn schuldeisers bekomen.In het persbericht stelt Pollé dat hij begrijpt dat deze aankondiging "hard aankomt" bij zijn medewerkers. "Deze maatregelen zijn moeilijk en pijnlijk, maar noodzakelijk om nieuwe financiële middelen voor de groep te vinden en het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen." Het management wil nu naar eigen zeggen focussen op de sterktes van het bedrijf en streven naar een meer efficiënte organisatie. "Om onze medewerkers een realistische toekomst voor het bedrijf te bieden en een belangrijke modespeler te blijven."