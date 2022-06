De Belgische gasnetbeheerder Fluxys en het energiebedrijf Equinox onderzoeken de bouw van een onderzeese CO2-pijpleiding van 1.000 kilometer, van Zeebrugge naar Noorwegen. Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt.

Via de pijpleiding zou van de industrie afgevangen CO2 vanuit Zeebrugge naar Noorwegen vervoerd kunnen worden, waar de CO2 gestockeerd zou worden in opslagplaatsen in de Noordzee voor de Noorse kust.

De onderzeese leiding zou in Zeebrugge gekoppeld worden aan CO2-vervoerleidingen op het land die Fluxys wil bouwen. Ook CO2 uit buurlanden zou via de leiding naar de Noorse opslagplaatsen vervoerd kunnen worden. De CO2 kan per schip naar Zeebrugge komen, maar er wordt ook gedacht aan aftakkingen van de pijpleiding naar de haven van Duinkerke en naar andere landen in Noordwest-Europa.

Het project van Fluxys en Equinor zit in de fase van de haalbaarheidsstudie. De bedrijven verwachten in 2025 de knoop door te hakken om het project al dan niet uit te voeren. Als de investering er komt, zou de pijpleiding tegen 2030 gebruiksklaar moeten zijn. Ze zal 20 tot 40 miljoen ton CO2 per jaar kunnen vervoeren.

De twee bedrijven noemen het project 'een oplossing voor grootschalige decarbonisering in Noordwest-Europa'. 'Met onze stevige en complementaire kennis en expertise bieden we een breed scala aan uitstoters in Noordwest-Europa een betrouwbare en efficiënte oplossing voor CO2-vervoer en -opslag', zo wordt Fluxys-CE0 Pascal De Buck geciteerd in een persbericht. 'Dat is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen en de economie op lange termijn te bestendigen.'

Het principe van CCS (carbon capture and storage of het afvangen, vervoeren en opslaan van CO2) is een van de pistes om de CO2-uitstoot te verlagen en de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken.

