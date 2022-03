Gasinfrastructuurbedrijf Fluxys en investeerder EIG nemen samen 80 procent van de aandelen in de Chileense lng-terminal GNL Quintero over. Dat meldt Fluxys maandag. De voorwaarden van de transactie werden niet bekendgemaakt.

De partners nemen het belang over van het energiebedrijf Enagas Chile en dochterondernemingen van de Canadese infrastructuurinvesteerder OMERS Infrastructure. Volgens het financieel nieuwsagentschap Bloomberg ging Enagas akkoord om zijn belang van 45,4 procent te verkopen voor 661 miljoen dollar (603 miljoen euro).

Quintero is in gebruik sinds 2009 en is de grootste terminal in Chili om lng te ontvangen, te lossen, op te slaan en te hervergassen, stelt Fluxys. 'De terminal is strategisch gelegen in de baai van Quintero en bedient in Centraal-Chili een gediversifieerde markt met zowel huishoudens, bedrijven, industrie, vervoer als elektriciteitsproductie onder de afnemers', aldus het gasinfrastructuurbedrijf in een persbericht. De terminal is goed voor 75 procent van de lng-hervergassingscapaciteit in het land.

Fluxys noemt het partnerschap een toekomstgerichte investering waarmee het bedrijf voet aan wal zet in een tweede land in Latijns-Amerika waar de energietransitie hoog op de overheidsagenda staat. Chili wil immers de goedkoopste groene waterstof in de wereld produceren, klinkt het.

'Met 3 LNG-terminals in Europa, onze ambitie om te investeren buiten Europa en om de energie van de toekomst te vervoeren, past Quintero perfect in onze groeistrategie met het oog op een koolstofarme toekomst', zegt Pascal De Buck, gedelegeerd bestuurder en CEO van Fluxys, in het persbericht. 'We willen onze industriële expertise wereldwijd inzetten en uitbreiden en zijn verheugd om de krachten te bundelen met EIG als toonaangevende investeerder in energie-infrastructuur wereldwijd die al intensief betrokken is bij energietransitieprojecten in Chili. Ons partnerschap in Quintero brengt Fluxys dichter bij waterstofontwikkelingen in Chili en effent de weg naar de invoer van waterstof in België', klinkt het.

De terminal heeft een lng-hervergassingscapaciteit van 15 miljoen m³ per dag, een lng-opslagcapaciteit van 334.000 m³ en een capaciteit van 2.500 m³ per dag om lng-trailers te laden.

Naar verwachting wordt de transactie afgerond in de tweede helft van 2022.

Chili streeft ernaar een van de drie grootste producenten van groene waterstof ter wereld te worden. Het land heeft onder meer een overeenkomst met de havens van Antwerpen en Zeebrugge voor een intensieve samenwerking voor groene energiestromen tussen Chili en West-Europa.

