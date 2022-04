Vlaams minister-president Jan Jambon lanceert vandaag met Flanders Tech Ecosystem een digitaal platform voor Vlaamse start-ups en scale-ups. Daarbovenop komt er elk jaar een State of Flanders Tech-rapport, en later met Startup.Flanders een merk om Vlaanderen als techregio te promoten.

Het nieuwe platform werd ontwikkeld samen met de Nederlandse dataspecialist Dealroom, een internationale referentie voor data over start-ups. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Vlaams innovatieagentchap VLAIO zorgden mee voor de financiering. Jan Jambon koppelde de bekendmaking van het nieuwe platform op de Flanders International Economic Summit aan zijn eerste State of Flanders Tech. Het is de bedoeling dat de Vlaamse minister-president voortaan elk jaar de balans opmaakt van het Vlaamse tech-ecosysteem op basis van verse data van Dealroom.

Het Vlaamse ecosysteem is de jongste jaren steeds beter in vorm. De afgelopen tien jaar ontstond een matuur ecosysteem van acceleratoren waar honderden bedrijven instroomden. De toppers overtuigden gerenommeerde buitenlandse durfkapitaalfondsen. Overnames of een zeldzame beursgang, zoals die van UnifiedPost, injecteerden vers kapitaal en ervaring in het ecosysteem. Denk aan het Gentse Deliverect van Zhong Xu en Jan Hollez, dat razendsnel groeit. Begin dit jaar haalde het nauwelijks vier jaar oude softwarebedrijf 150 miljoen dollar kapitaal op, goed voor een waardering van 1,4 miljard dollar. De cijfers van Dealroom bevestigen die goede vorm. De dataspecialist berekende dat de zowat 2.000 Vlaamse start-ups goed zijn voor een bedrijfswaarde van 32 miljard euro. Ook in 2022 worden records gebroken. Vlaamse start-ups haalden in het eerste kwartaal van dit jaar 292 miljoen euro aan durfkapitaal op, terwijl over heel 2021 558 miljoen euro is opgehaald. Dat was al een record en een verdrievoudiging in vijf jaar. Vlaanderen en België zetten de afgelopen jaren stappen vooruit, maar andere regio's of landen zaten niet stil. Qua grootte vergelijkbare landen als Zweden en Zwitserland boksen duidelijk boven hun gewicht. Vlaanderen wil klimmen in de Europese en wereldwijde start- uprankings. De goede Vlaamse prestaties bleven te veel onder de radar in het buitenland. De concurrentie tussen de landen en regio's in Europa is dan ook fel. De net herverkozen Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse prins Constantijn bijvoorbeeld ontpopten zich tot de uithangborden van krachtige organisaties als French Tech en Techleap.nl, die hun jonge start-upgeweld internationaal aanprijzen. Met de samenwerking met Dealroom, het jaarlijkse State of Flanders Tech-rapport en het in de steigers staande merk Startup.Flanders maakt Vlaanderen een inhaalbeweging. Door de integratie van de Vlaamse start-upwereld in het platform van Dealroom wordt het Vlaamse ecosysteem gekoppeld aan de meer dan dertig landen en regio's die al met Dealroom samenwerken. Naast French Tech en Techleap.nl zijn dat onder meer het Canadese Start Alberta, het Britse Tech Nation en regionale netwerken in Duitse start-uphubs als Berlijn en München. Voor Claire Tillekaerts betekent de samenwerking met Dealroom dat ze haar loopbaan met een hoogtepunt kan afsluiten. Vorige week werd bekend dat N-VA-Kamerlid Joy Donné haar opvolgt als CEO van het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT). Van uitbollen naar haar pensioen zal niemand Claire Tillekaerts kunnen betichten. FIT versterkte de afgelopen twee jaar stelselmatig zijn techpoot. Tillekaerts laat een mooie erfenis na voor haar opvolger. Het hart van die erfenis is het Science & Technology-team dat FIT oprichtte en dat zich richt op enkele specialisaties. Vlaanderen wil zich op de kaart zetten als techhub voor gezondheidszorg, klimaat en digitalisering. FIT nam tien technologieattachés in dienst om zijn wereldwijde netwerk van exportagentschappen te versterken. In functie van zijn specialisaties koos FIT strategische steden voor zijn technetwerk. De tien kantoren van het Science & Technology-team van FIT kwamen in de Noord-Amerikaanse steden New York en Palo Alto, de Europese techhubs Parijs, Londen, Kopenhagen en München, en er is een sterke Aziatische poot met attachés in Mumbai, Singapore, Guangzhou en Tokio. Vlaanderen spendeert 3 miljoen euro per jaar aan het netwerk van techattachés, inclusief ondersteunend personeel en grote beurzen. Dat budget is veel kleiner dan de middelen die buurlanden of buurregio's uittrekken voor hun techscene. De samenwerking met Dealroom, het jaarlijkse techrapport en de creatie van een merk voor de Vlaamse techregio plakken als het ware een gezicht op de onderbouw die de afgelopen jaren tot stand kwam. "Dealroom is ook een marketingtool. Buitenlandse start-ups en investeerders vinden er alle informatie op één plaats", zegt Janne Kindt, projectmanager starters en scale-ups bij FIT. "Door toe te treden tot die community krijgen we ook een beter beeld van wat Vlaanderen voorstelt als ecosysteem. De data bevestigen dat we sterk zijn gegroeid, dat we een leidende regio zijn voor onderzoek en ontwikkeling en dat we een sterke positie hebben in biotech. Het is belangrijk dat we nu eindelijk de juiste data krijgen en wij niet zelf voor de rapportering zorgen. We gebruiken Dealroom als een springplank om ons ecosysteem te versterken."