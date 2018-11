Fiscale druk voor Belgische bedrijven licht gestegen in 2017

De fiscale druk voor de bedrijven in België was vorig jaar nog altijd zeer hoog en is zelfs licht gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Paying Taxes-studie van PwC. 'Maar 2017 was een overgangsjaar', zegt Patrick Boone van PwC, 'Weldra zal het effect van de hervorming van de vennootschapsbelasting te merken zijn, maar de rest zit ook niet stil.'