Hendrik Winkelmans richtte Fiets! op, maar vertrok voor de fietswinkelketen in zwaar weer verzeilde. Nadien richtte hij het ambitieuze investeringsfonds Freshmen op. De wijze lessen uit zijn Fiets!-periode komen daarbij goed van pas.

Hendrik Winkelmans heeft op zijn 43ste al heel wat watertjes doorzwommen. Jurist van opleiding, was hij even advocaat, daarna McKinsey-boy om vervolgens voor Bart Verhaeghe actief te zijn als chief strategy officer van het nog altijd getackelde winkelproject Uplace. In 2010 maakte hij met Fiets! zijn ondernemersdroom waar. Een eerste winkel in Gent bouwde hij uit tot de grootste fietswinkelketen van de Benelux, na een gedurfde overname van de keten Hans Struijk in Nederland. Daarvoor zocht Winkelmans, die van Fiets! 'de Torfs van de fietssector' wou maken, steun bij de familiale investeringsmaatschappij Vermec. Maar na meningsverschillen over de aanpak stapte Winkelmans eruit. Hans Struijk ging later failliet en Fiets! zocht even bescherming tegen zijn schuldeisers. Nu Colruyt de keten heeft overgenomen, lijkt de toekomst van Fiets! verzekerd.

...