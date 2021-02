De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft vorig jaar 9.119 voertuigen geleverd, 10 procent minder dan in 2019. Dat komt omdat door de coronapandemie de productie wekenlang stillag. Maar Ferrari eindigde het jaar sterk en verwacht in 2021 een verder herstel.

De productie lag in totaal zeven weken stil. In de tweede jaarhelft ging het al duidelijk beter, en het vierde kwartaal leverde het Italiaanse bedrijf zelfs recordresultaten op, zo maakte het dinsdag bekend. Over het hele jaar boekte Ferrari een omzet van 3,46 miljard euro, 8,1 procent minder dan in 2019. Het resultaat lag iets hoger dan de in november uitgesproken doelstelling en ook net boven de prognoses van analisten. Als het coronavirus de productie dit jaar niet hindert, verwacht Ferrari een omzet van 4,3 miljard euro. De nettowinst daalde vorig jaar met 13 procent tot 609 miljoen euro.