Van levensechte Studio 100-figuren tot kartonnen Rode Duivels, ze worden allemaal geproduceerd bij 3Motion. "We hebben geen traditionele drukkersachtergrond. Daardoor hebben we gemakkelijker kunnen innoveren", zegt CEO Femke Helon, die dit jaar de WOMED Award in ontvangst mocht nemen.

In de hoek van de vergaderzaal kijkt Kevin De Bruyne met gekruiste armen en een gefocuste blik toe. Hij is van karton, maar toch levensecht. 3Motion uit Zele haalde vlak voor de start van het Europees kampioenschap voetbal de licentie daarvoor binnen. "Door de coronacrisis moesten we snel schakelen en nieuwe bronnen van inkomsten zoeken", zegt zaakvoerder Femke Helon (35). "Het is een kwestie van kansen te zien. Het lag voor de hand dat we iets rond het EK zouden doen. We hebben aangeklopt bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Zij vonden het een goed idee. Daar zei men: "Als de supporters niet naar de Rode Duivels mogen, dan komen de Rode Duivels gewoon naar de supporters." De licentie voor de kartonnen Rode Duivels hebben we nog tot eind 2022, waardoor we ook de Wereldbeker kunnen meepikken."

Ze kreeg begin maart de WOMED Award van Markant vzw, Unizo en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. 3Motion is een productiebedrijf gespecialiseerd in visuele communicatie. "We doen alles wat met reclame en visuals te maken heeft om een merk of een product creatief in de markt te zetten", zegt Helon. "We bieden een service van a tot z aan. We beginnen met het grafisch ontwerp en staan ook in voor de productie en de installatie bij de klanten. Ons klantenbestand bestaat onder meer uit supermarkten en de grootste retailers in België." Naast de visuele communicatie heeft 3Motion nog twee afdelingen: displays en verpakkingen, en 3D-printing. Die eerste afdeling is ook voor retailers bedoeld: van winkelaankleding tot displays voor tijdelijke promoaanbiedingen of sfeerbeelden in de winkels. De 3D-printer is het paradepaardje van het bedrijf. "Hier staat de grootste printer van België", zegt Helon trots. "Hoe zotter het project, hoe liever. In Plopsaland De Panne mochten we het Atrium aankleden. Op elk balkon zit een figuur van Studio 100, waaronder Samson en Marie, en Bumba. Die werden allemaal hier geprint." Volgens Helon opent de 3D-printer deuren. Hij versterkt de andere afdelingen. Na de opdracht voor de theaterzaal mocht 3Motion bijvoorbeeld ook de stickers in het Plopsa Hotel verzorgen. "Met de printer kunnen we uitpakken. Pas daarna kijken de grote klanten ook naar de rest van ons aanbod. Onze andere afdelingen staan altijd klaar om mee het verschil te maken. Maar ze functioneren ook volledig op zichzelf. Onze visuele communicatie blijft de grootste bron van inkomsten." In november vierde 3Motion zijn tienjarige jubileum. Door corona was het een verjaardag met beperkte festiviteiten. Al verzekert Helon dat er nog een groot feest aankomt voor alle werknemers en klanten. Het parcours dat ze samen met haar echtgenoot heeft afgelegd, mag gezien worden. Het bedrijf wil iedereen die daarbij geholpen heeft in de bloemetjes te zetten. "Mijn echtgenoot en ik hebben geen achtergrond in de grafische sector", zegt Helon. "Daardoor hebben we altijd gemakkelijker kunnen innoveren dan de concurrentie. We zijn altijd vanuit het vraagstuk van de klant vertrokken en wilden alles heel oplossingsgericht benaderen. Concullega's bekeken het vaak eerst vanuit de traditionele drukprocessen. Zij zijn allicht iets later op de digitale trein gesprongen. Dat verklaart onze voorsprong." Helon komt uit de marketingsector, haar man uit de logistieke wereld. Ze waren uitgekeken op hun baan en zochten samen een nieuwe uitdaging. Ze huurden een klein pand in Appels bij Dendermonde en woonden boven de zaak. Het eerste halfjaar deed het koppel alles zelf. Helon bediende ook de machines. Toen de eerste grotere orders binnenkwamen, wierven ze een graficus aan. Volle paletten karton werden voor de deur geleverd. Die moesten één per één naar binnen worden gedragen bij gebrek aan een vorklift. Ze vergaderden in de keuken. "Binnenkort verhuizen we naar onze vierde locatie", zegt Helon. "We trekken naar een pand met dubbel zoveel oppervlakte. Het gaat heel hard. Er komen grotere en nog meer geautomatiseerde machines, en er worden twee robots geïnstalleerd. Iedereen die hier werkt, zal ook daar een plaats hebben. Dat vind ik het mooie aan ons bedrijf: iedereen kan doorgroeien. Iemand die hier ooit als jobstudent is begonnen, leidt nu de grafische afdeling. Wie meer verantwoordelijkheid wil of behoefte heeft aan een creatieve uitlaatklep, kan altijd vragen wat de mogelijkheden zijn. Het is aan ons als bedrijfsleiders om een kader te creëren waarin ruimte is voor nieuwe initiatieven en persoonlijke groei." 3Motion heeft zo'n vijftig werknemers. De sfeer is heel familiaal in een open werkruimte, met een voetbaltafel om te ontspannen en fruitmanden om van te snoepen. Helon vond het heel belangrijk om haar werknemers op de hoogte te houden van de moeilijkheden tijdens de coronacrisis: "We zagen de problemen sneller aankomen dan de rest van het land, denk ik. Onder onze klanten zijn heel wat standenbouwers. Die orders werden in februari 2020 al geannuleerd, zelfs als de artikelen al in productie waren." Toen alle orders wegvielen, moest 60 procent van de werknemers in het systeem van tijdelijke werkloosheid stappen. Het bedrijf heroriënteerde zich snel om de economische schade van de pandemie zo veel mogelijk te beperken. Machines werden gebruikt om plexischermen, afstandsstickers en gezichtsmaskers te maken. Na een week was 80 procent van het personeel alweer aan de slag. Dankzij de snelle reactie heeft 3Motion 2020 met een groei van 15 procent kunnen afsluiten. Volgens het handelsinformatieplatform Trends Top maakte 3Motion vorig boekjaar 231.475 euro winst. Dat is meer dan in 2019. De snelle reactie van Helon was één van de redenen waarom ze de WOMED Award heeft ontvangen. "Ook onze focus op creativiteit, innovatie en duurzaamheid, en onze sterke groei hebben een belangrijke rol gespeeld", aldus Helon. "Mijn enthousiasme en passie voor ondernemen zullen er ook wel iets mee te maken hebben gehad." De erkenning daarvoor is volgens Helon het mooiste aan de prijs. En dat vrouwelijke ondernemers in de spotlight worden gezet, want er zijn nog altijd meer vrouwelijke rolmodellen nodig. De elektrische fiets die Helon won, is een leuke extra bonus. "Als ik de kinderen nu met de fiets naar school breng, heb ik toch mijn beweging", zegt ze. "Ik hecht veel belang aan sport en gezonde voeding. Ondernemen is vaak topsport en dan is het cruciaal om je lichaam en geest in topvorm te houden. Op zondag snuister ik graag door kookboeken om een weekmenu op te stellen. De boodschappen bestel ik online, zodat ik in de week geen tijd verlies. Of het nu op de werkvloer is of thuis, organisatie is alles."