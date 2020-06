De Federal Reserve gaat weer obligaties opkopen van Amerikaanse bedrijven. Daarvoor zet de Amerikaanse koepel van centrale banken een noodleningsprogramma in waarmee het tot nu toe alleen geld stak in investeringsfondsen met een beursnotering. Die investeringsfondsen kochten onder meer bedrijfsobligaties op.

De Fed kiest nu dus voor een directere aanpak. Het gebruikte noodleningsprogramma, een van de negen die de Amerikaanse centrale bank sinds maart heeft aangekondigd om de coronacrisis te helpen bezweren, heeft een capaciteit van 250 miljard dollar. Daarvan stak de Fed de afgelopen maanden zo'n 5,5 miljard dollar in investeringsfondsen.

Niet alle obligaties van Amerikaanse bedrijven komen in aanmerking. De uitgevende bedrijven moeten een minimumwaardering van hun kredietwaardigheid bezitten. Ook is er bijvoorbeeld een maximale looptijd voor de obligatieleningen.

Het nieuwe beleid van de Fed gaat dinsdag in. Hoeveel obligaties de centrale bank dagelijks inkoopt, is niet bekendgemaakt. De Fed liet bovendien weten dat het tempo teruggeschroefd kan worden als er tekenen zijn dat de markt voor bedrijfsobligaties verbetering laat zien. Als er daarna verslechtering optreedt kan het tempo ook weer worden opgevoerd.

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt al langere tijd zowel staatsobligaties als obligaties van bedrijven op. Het doel daarvan is om de economie een steuntje in de rug te geven.

De Fed kiest nu dus voor een directere aanpak. Het gebruikte noodleningsprogramma, een van de negen die de Amerikaanse centrale bank sinds maart heeft aangekondigd om de coronacrisis te helpen bezweren, heeft een capaciteit van 250 miljard dollar. Daarvan stak de Fed de afgelopen maanden zo'n 5,5 miljard dollar in investeringsfondsen. Niet alle obligaties van Amerikaanse bedrijven komen in aanmerking. De uitgevende bedrijven moeten een minimumwaardering van hun kredietwaardigheid bezitten. Ook is er bijvoorbeeld een maximale looptijd voor de obligatieleningen. Het nieuwe beleid van de Fed gaat dinsdag in. Hoeveel obligaties de centrale bank dagelijks inkoopt, is niet bekendgemaakt. De Fed liet bovendien weten dat het tempo teruggeschroefd kan worden als er tekenen zijn dat de markt voor bedrijfsobligaties verbetering laat zien. Als er daarna verslechtering optreedt kan het tempo ook weer worden opgevoerd. De Europese Centrale Bank (ECB) koopt al langere tijd zowel staatsobligaties als obligaties van bedrijven op. Het doel daarvan is om de economie een steuntje in de rug te geven.