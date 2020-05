Marc Fauconnier en Stef Selfslagh, twee grote namen uit de Belgische reclamewereld, hebben samen een nieuw consultancybureau opgericht. "Het gaat niet om reclamecampagnes, maar om de identiteit van merken."

Marc Fauconnier is bekend in de reclame- en communicatiewereld als oprichter van FamousGrey, waarvan hij tot voor kort de CEO was. Stef Selfslagh maakte naam als creatief directeur van de reclamebureaus Duval Guillaume en Boondoggle. "Het is geen reclamebedrijf", maakt Marc Fauconnier meteen duidelijk over het nieuwe bureau, dat Fauconnier+Selfslagh werd gedoopt. Het ondernemersduo wil een brug slaan tussen twee werelden, die volgens hen te veel gescheiden zijn. De creatieve bureaus die reclamecampagnes maken aan de ene kant, de consultancybureaus aan de andere kant.

"Consultants hebben heel analytische en complexe processen. Wij zien onszelf als een businessconsultancy met een hoek af", zegt Marc Fauconnier. "Wij doen die analyses ook, maar we willen de theoretische modellen en powerpoints op een eenvoudige manier vertalen en naar de mensen brengen. We willen de businessconsultancy ontdoen van zijn complexiteit door er een gebruiksvriendelijk verhaal van te maken dat kan worden ingepast in de strategie van een bedrijf. Het gaat niet om reclamecampagnes, maar om de identiteit van merken."

Bedrijfswaarden

Marc Fauconnier geeft het voorbeeld van een bedrijf dat is gespecialiseerd in digitale facturatie. "Stel, het bedrijf heeft jarenlang gewerkt aan een fantastisch product dat de flow van de facturatie optimaliseert. Hoe kan het bedrijf dat product een leven laten leiden bij de klant? Het gaat niet alleen om het visuele aspect, maar bijvoorbeeld ook over de waarden van het bedrijf. In dit voorbeeld zou je kunnen werken rond waarden als transparantie en administratieve eenvoud. Het gaat erom je product of dienst te veranderen in een merk dat wordt gedragen door de medewerkers." Het duo richt zich niet enkel op grote bedrijven, maar evengoed op start-ups.

Selfslagh en Fauconnier broedden al voor de covid-19-pandemie op hun zakenidee, maar de coronacrisis maakt hun aanbod alleen maar urgenter, vindt Fauconnier. "De economie en de mensen zijn veranderd. Bedrijven moeten nagaan of hun producten nog dezelfde behoeften beantwoorden als voor de coronacrisis. Mensen werken bijvoorbeeld vaker thuis en verkennen meer hun eigen buurt. Het lokale wordt belangrijker. Bedrijven moeten zich afvragen hoe ze hun merken een lokale invulling kunnen geven. Een supermarktketen kan samenwerken met een lokale boer. Of hoe passen organisatoren van grote massa-evenementen zich aan nu mensen zich meer in kleine groepjes bewegen?"

