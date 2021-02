Het Franse farmabedrijf Sanofi heeft er een goed 2020 opzitten. De nettowinst schoot meer dan 338 procent hoger tot 12,3 miljard euro, ondanks een lichte omzetdaling van 0,2 procent tot 36 miljard euro. Het bedrijf boerde goed, onder meer dankzij de verkoop van aandelen van het Amerikaanse Regeneron, dat een medicijn ontwikkelde dat gebruikt wordt bij de behandeling van COVID-19. Sanofi trekt het dividend hoger.

De coronabehandeling van Regeneron kreeg bekendheid toen de vorige Amerikaanse president Donald Trump ermee behandeld werd. De verkoop van een groot deel van het belang in Regeneron legde het bedrijf geen windeieren. Voorts droegen de griepvaccins voor een groot deel bij aan de winst. Sanofi kreeg anderzijds veel kritiek omdat het achterop hinkt in de vaccinwedloop. Er zijn twee coronavaccins in ontwikkeling, maar de ontwikkeling liep vertraging op. Het hoofdproject zou niet voor het jaareinde op de markt geraken. Intussen gaat Sanofi concurrenten Pfizer en BionTech helpen om hun vaccin in flacons te gieten, bestemd voor de Europese markt. Het vaccin van Pfizer/BionTech kwam als eerste op de markt. Bij dit alles gaat het dividend licht hoger, van 3,15 euro per aandeel een jaar eerder tot 3,2 euro. Het bedrijf zal zo meer dan 4 miljard euro uitkeren. In het slotkwartaal daalde de omzet, onder meer door wisselkoerseffecten.