De Britse farmareus GSK investeert bijna 100 miljoen euro in haar site in het Waals-Brabantse Rixensart, waar een 'labo van de toekomst' zal worden gebouwd.

GSK investeerde de voorbije jaren al vele miljarden in ons land. Het farmabedrijf heeft in Waver niet alleen de grootste vaccinfabriek ter wereld staan, in Rixensart staat het grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentrum binnen de groep. Veel van de vaccins die GSK op de markt brengt, worden in Waals-Brabant ontwikkeld en geproduceerd.

Het bedrijf gaat nu nog eens bijna 100 miljoen euro in Rixensart investeren, in een 'labo van de toekomst'. Alle klinische laboratoriumactiviteiten zullen er worden samengebracht in één gebouw, met onder meer een geautomatiseerd systeem om alle klinische stalen die er toe komen vanuit de hele wereld te beheren.

De investering consolideert de positie van Rixensart als 's werelds grootste onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor vaccins en versterkt de strategische rol van België in de vaccindustrie, zo klinkt het.

GSK maakte dinsdag ook bekend dat de Belgische Jamila Louahed, nu al vicepresident en head of global research and development bij GSK, vanaf januari aan het hoofd komt te staan van de site in Rixensart.

De investering staat overigens los van de werkzaamheden van GSK aan een coronavaccin. Samen met Sanofi werkt GSK aan de ontwikkeling van een vaccin. Vrijdag meldden beide bedrijven vertraging aan het programma, na tegenvallende resultaten bij oudere patiënten. Er wordt nu gemikt op het vierde kwartaal van volgend jaar.

