Farma wil vacatures zelf invullen via opleidingscentrum in Niel

In Niel in Antwerpen opent in 2021 een opleidingscentrum voor de farma- en biotechindustrie. Het is de bedoeling dat er duizenden mensen per jaar een opleiding krijgen.

Vlaanderen heeft al soortgelijke opleidingscentra voor de chemie en de sector van de kunststoffen. Met het nieuwe opleidingscentrum ViTalent komt er nu ook een eerste opleidingscentrum voor de farma- en biotechsector. Bedoeling is er - op kruissnelheid - jaarlijks enkele duizenden mensen een opleiding te laten volgen. 'De klemtoon, zeker in het begin, ligt daarbij op technische profielen in het labo, de productie en verpakking', aldus Gert Verreth, woordvoerder van sectorfederatie essenscia. Concreet gaat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen in het wetenschapspark in Niel een opleidingscentrum bouwen. Er komen leslokalen, labo's, praktijkruimtes en een 'cleanroom' waar de werkomstandigheden in de sector worden nagebootst. In zo'n 'cleanroom' worden normaal geneesmiddelen gemaakt, onder zeer strenge voorwaarden. ViTalent mikt op bestaande werknemers uit de sector die er zich kunnen bijscholen, studenten én werkzoekenden. Die laatste zullen er opleidingen kunnen volgen van twee à drie weken. De sector kent heel wat vacatures, en het opleidingscentrum moet mee werkzoekenden naar de farma- en biotechbedrijven leiden. Het vormingsfonds van de sector, Co-valent, investeert 1,5 miljoen euro in de opstart van het centrum.