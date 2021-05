De arbeidsmarkt trekt opnieuw aan, met een toenemende krapte als gevolg. Het hr-techbedrijf Wiggli lanceert een digitaal platform waarmee bedrijven snel openstaande vacatures kunnen invullen en vissen in een grotere vijver van werknemers, zelfstandigen, freelancers en stagiairs. "Met ons platform kunnen we twee keer meer banen op tijd invullen", zegt CEO Farid El Machaoud.

Het aantal vacatures dat maandelijks bij de VDAB wordt gemeld, stijgt al een tijd. In maart waren het er bijna 30.000, of 69,2 procent meer dan in maart 2020. Dat is het hoogste cijfer op jaarbasis sinds 2016. De spanningsratio (het aantal werkzoekenden per vacature) nam van januari tot en met februari 2021 af tot 4,7 tegenover 5,0 eind vorig jaar. Bij de hooggeschoolden is de daling nog sterker. Terwijl er in 2020 nog 3,1 hooggeschoolde werkzoekenden waren per openstaande vacature voor die doelgroep, zijn dat er in 2021 nog slechts 2,5. Dat bewijst dat de Vlaamse arbeidsmarkt na de coronaschok opnieuw op toerental raakt, met een toenemende schaarste tot gevolg. Dat stemt Farid El Machaoud, een van de oprichters van het hr-bedrijf Wiggli optimistisch. Wiggli, dat 12 miljoen euro omzet draait, is de nieuwe naam van het in 2017 opgerichte rekruteringsbedrijf Hireme. Naast El Machaoud stonden Stéphanie Reniers, Olivier de Montjoye en Hassane Lhasnaoui aan de wieg van de onderneming, die met het digitale Total Talent Sourcing-platform bedrijven talent helpt aan te trekken. Wiggli verwijst naar beweging ( 'wiggle' in het Engels) en de moeilijkheid om talent aan te trekken en te behouden. Een wiggler is ook een deel van een magneet. De naamsverandering is meer dan een marketingverhaal, zeggen ze bij Wiggli. De oprichters zien kansen, nu bedrijven het opnieuw moeilijker hebben om de juiste mensen aan te trekken. "Onder meer de IT-rekruteringsmarkt is altijd krap gebleven, ook in coronatijden", weet CEO Farid El Machaoud. "Daar komen nu andere sectoren bij. Niet alleen neemt de vraag naar kandidaten toe, veel mensen kijken de kat uit de boom en wachten af om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan. Dat maakt de spanning op de arbeidsmarkt groter. Met ons hr-techplatform geven wij bedrijven de kans in een grotere vijver van kandidaten te vissen. Aan de aanbodkant van ons platform bevinden zich mensen die willen werken met een klassiek vast of tijdelijk contract, maar ook freelancers, consultants en stagiairs, of de leveranciers van zulke profielen. Vijftien jaar geleden konden bedrijven het zich nog permitteren bepaalde doelgroepen links te laten liggen. Dat kan niet nu meer." Het gebruik van digitaal ondersteunde rekruteringstools is niet nieuw. Maar bedrijven werken vaak via verschillende kanalen, de ene keer rechtstreeks, de andere keer met partners. Ze doen een beroep op uitzendbedrijven, gaan voor bepaalde profielen aankloppen bij een klassiek wervingskantoor, maken gebruik van sociale media zoals LinkedIn, zoeken op jobsites of kiezen voor interne rekrutering en assessments, en gebruiken verschillende digitale matchingtools afhankelijk van het gezochte profiel en het type contract. "De wervingskanalen die bedrijven gebruiken, zijn zelden met elkaar verbonden", zegt El Machaoud. "Dat leidt tot een gigantische fragmentatie van talentgegevens. Ons all-inplatform vermijdt dat en laat een gemakkelijker beheer van het wervingsproces toe. Het is ook een handige manier om een goed zicht te krijgen op de carrièreplannen van huidige of toekomstige werknemers. Hiermee kunnen bedrijven de efficiëntie verhogen, de kosten verlagen en een totaalbeeld behouden van al hun rekruteringsbehoeften, ongeacht het type contract." Momenteel maken meer dan 13.000 mensen en 300 bedrijven gebruik van het platform. Dagelijks schrijven gemiddeld tussen 1000 en 1500 kandidaten zich in. Het platform zorgt er volgens El Machaoud voor dat er 2,5 keer meer kandidaten worden aangeworven. Bedrijven kunnen tot 40 procent van het rekruteringsproces besparen. "Met dit platform kunnen twee keer meer banen op tijd worden ingevuld", stelt El Machaoud. De inkomsten voor Wiggli komen van de bedrijven die het platform gebruiken, de kandidaten kunnen zich gratis inschrijven. Kandidaten kunnen door bedrijven worden geselecteerd door punten toe te kennen aan specifieke vaardigheden. Alles gebeurt via een competentiescore-algoritme. Een kandidaat-werknemer of een freelancer kan het bedrijf ook een score geven, waarmee het algoritme rekening houdt. Sommige bedrijven komen voor de kandidaat dan sneller op de radar. "Organisaties zijn zich er almaar meer van bewust dat de vaardigheden van de potentiële kandidaat en de culturele match met de waarden van het bedrijf belangrijker zijn dan het type contract", legt Farid El Machaoud uit. "Met onze tool kunnen we al het talent in kaart brengen, of het intern of extern is. Wiggli maakt het ook mogelijk passief talent, dat openstaat voor voorstellen om van baan te veranderen, eruit te halen." Met passief talent worden personen bedoeld die openstaan voor een nieuwe uitdaging, maar niet actief op zoek zijn naar een baan. Dat maakt dat niet alle profielen van de kandidaten even prominent aanwezig zijn op het platform. Kandidaten kunnen gratis kiezen om 'zichtbaar' te zijn op Wiggli en dus vindbaar voor rekruteerders, of 'onzichtbaar'. Via die optie kunnen ze aanbiedingen ontvangen die overeenkomen met hun profiel, dankzij een geavanceerd matchingalgoritme, zonder hun identiteit bekend te maken of zich op 'inactief' te zetten. El Machaoud: "De kandidaat behoudt op die manier de controle bij de jobmatching en de mate waarin zijn data bereikbaar zijn voor bedrijven. Verander je van een passieve naar een actieve kandidaat, dan krijgt je profiel een boost op het platform. We merken dat 60 tot 65 procent van de kandidaten een passief profiel heeft. Dat is veel." Wiggli geeft bedrijven ook tips om sneller op de radar van de kandidaten te komen. Zo kan het geen kwaad mee te geven in welke vork het loon van een openstaande vacature zich situeert. "Dat leidt tot meer kandidaten die snel willen weten wat ze kunnen verwachten." Wiggli kijkt over de grenzen en is onder meer actief in Nederland, Frankrijk en Duitsland, met een dubbel doel. Ten eerste wil het lokaal een voetafdruk krijgen op die markten, die dezelfde uitdagingen in hr hebben als België. Ten tweede wil Wiggli van het internationale hr-dataplatform gebruikmaken om de mobiliteit van talent in de Europese Unie en zelfs daarbuiten te versterken. "Belgische freelancers worden ook gevraagd in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland en omgekeerd. Binnen de Brusselse tijdzone is talentmobiliteit geen enkel probleem, vooral nu telewerk de standaard wordt", besluit El Machaoud.