Korys, het investeringsvehikel van de familie Colruyt, investeert in Trunkrs, een Nederlandse bezorgdienst voor de sector van de e-commerce. Dat heeft het donderdag laten weten. Er werd alles samen 15 miljoen euro groeikapitaal opgehaald bij Korys, VP Capital en SET Ventures.

Trunkrs werd in 2015 opgericht met als doelstelling de "last mile" van pakketbezorging duurzaam te maken. Sinds 2021 levert het bedrijf ook in Vlaanderen.

Met het opgehaalde kapitaal wil Trunkrs zijn marktleiderspositie in de Benelux behouden en vergroten. Daarnaast zal het bedrijf de nieuwe investering gebruiken om de pakketbezorgingsketen versneld te verduurzamen.

