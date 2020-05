Famework lanceert een platform dat adverteerders koppelt aan tv-programma's, musicals of sportevenementen. Famework, waar vijf mensen werken, werd in 2018 opgericht door het duo achter Flanders Taks Shelter, Pieter Dewinter en Tom Notte.

Hoe werkt het platform?

"Vanaf deze maand zetten productiehuizen hun informatie op het platform", zegt Pieter Dewinter. "Een filmproducent kan bijvoorbeeld informatie geven over een film die hij maakt. Hij geeft aan welke mogelijkheden er zijn voor merkintegratie (een merk wordt geïntegreerd in een verhaal of een event, nvdr). Als een film een nieuwe autopartner zoekt, kunnen we hem koppelen aan het meest relevante automerk. De technologie voor die matching hebben we laten ontwikkelen door een externe partner, met steun van het innovatieagentschap Vlaio. Met algoritmes kunnen we zo veel mogelijk op maat werken."

Is het platform uniek op de markt?

"We geloven dat dit onontgonnen gebied is", zegt Tom Notte. Merken en productehuizen en organisatoren van events vinden elkaar nu niet snel genoeg, vindt hij. "Het grootste deel van de kansen wordt gewoon niet geïdentificeerd. Ik ben er ook van overtuigd dat merkintegratie in de toekomst een groter deel zal uitmaken van de marketingmix, die vastgeroest is. We merken dat grote bedrijven die geïnteresseerd zijn, ons platform ook meteen al in andere landen willen gebruiken. Ze duwen ons richting internationalisering."

Hoe ziet het verdienmodel eruit?

"Merken betalen voor een jaarlijks abonnement, afhankelijk van hoeveel merken het platform gebruiken en het aantal landen. We werken aan een duaal model met een abonnement en vergoedingen die niet jaarlijks zijn, maar afhangen van de grootte", zegt Pieter Dewinter.

Zijn de marketingbudgetten niet gekelderd door covid-19?

"We lanceren ons platform sneller dan verwacht door covid-19. Merken zijn al bezig met hun marketingbudgetten voor 2021", zegt Pieter Dewinter. "Daarover moeten ze dit najaar een beslissing nemen. Bedrijven waarmee we contact hadden, wilden nu al ons platform gebruiken, om hun budgetten efficiënter te kunnen beheren. Onder andere festival- en sportorganisatoren zoeken al bijkomende sponsoring."

