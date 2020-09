FAM, de Kontichse producent van snijmachines voor de voedingssector, en Caeleste, het Mechelse bedrijf dat hoogtechnologische beeldschermen op maat maakt, zijn de winnaars van de Leeuw van de Export.

FAM en Caeleste sleepten de Leeuw van de Export respectievelijk in de wacht bij de middelgrote en grote bedrijven (50 en meer werknemers) en bij de kleine bedrijven (minder dan 50). De trofee wordt jaarlijks uitgereikt door Flanders Investment & Trade.

Snijden is maatwerk

FAM, kort voor Fabricatie & Advies voor Machinebouw, is een wereldspeler in de productie van snijmachines voor de voedingsindustrie. Die versnijden groenten, fruit, aardappelen, kaas, vlees, gevogelte, noten, vis, augurken, tomaten en kaas in allerlei vormen, met een precisie tot op 0,02 millimeter. Het bedrijf uit Kontich overtuigde de jury met zijn doorgedreven exportstrategie, die is aangepast aan de deelmarkten. "Een aardbei uit Oost-Europa snij je ideaal bij -8 graden Celsius, een uit de Maghreb bij -4", zei CEO Mark Van Hemelrijk enkele jaren geleden in Trends.

FAM werd opgericht in 1980 en begon twee jaar later met de uitbouw van een agentennetwerk in Europa. De Hifferman Group van de familie Van Hemelrijk kocht het bedrijf in 1997. Dat versterkte de samenwerking met de messenproducent Stumabo, ook eigendom van Hifferman. Inmiddels heeft het bedrijf dochters in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Polen, testcentra in China en India, en sinds twee jaar een verkoopkantoor in het Amerikaanse Florida.

Meer dan 90 procent van zijn omzet van bijna 30 miljoen euro haalt FAM uit het buitenland. Het exporteert naar 97 landen. Wereldwijd draaien er meer dan 6000 FAM-machines. Bijna 60 procent van de pizza's die in Noord-Amerika worden gegeten, zijn belegd met kaas die is gesneden door de apparatuur uit Kontich.

FAM haalde het bij de middelgrote en grote bedrijven van het softwarebedrijf Lansweeper en de producent van kunstgrassen Sports & Leisure Group.

Tumoren en crashtests

Caeleste werd in 2006 opgericht door mensen uit de micro-elektronica en de beeldindustrie. Die sectoren maakten toen vooral gebruik van standaardproducten. Het bedrijf van CEO Geert De Peuter begon als adviseur voor het ontwerp van beeldschermen, maar startte in 2011 met de productie van op maat gemaakte beeldschermen. Die brengen ongeveer alles in kaart: kometen en sterrenstelsels, maar ook tumoren, crashtests van auto's of de hersencellen van een vlieg. De aanpak van Caeleste is opvallend. Het bestudeert een technologie of applicatiegebied en stapt dan naar bedrijven die met de producten van het Mechelse bedrijf een competitief voordeel kunnen verwerven.

Caeleste werd door de jury verkozen boven Basalte, een producent van schakelaars en thermostaten voor slimme woningen, en Fertikal, dat organische meststoffen produceert.

