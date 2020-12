De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft dinsdag het faillissement van Mega World, het vroegere Blokker, uitgesproken. Dat bevestigt voorlopig bewindvoerder Thierry Lammar aan Belga. Zo'n 650 mensen verliezen hun job. De voorlopig bewindvoerders werden aangesteld als curatoren en zullen de vereffening van het bedrijf in goede banen leiden.

Het is geen verrassing dat de rechtbank dinsdag het faillissement van Mega World heeft uitgesproken. Het bedrijf heeft meer dan 40 miljoen euro schulden en een vraag tot gerechtelijk reorganisatieplan werd eerder al ongegrond verklaard door de ondernemingsrechtbank én door het Antwerpse hof van beroep omdat de winstprognose die het bedrijf vooropstelde compleet onrealistisch was.

123 winkels zullen niet meer openen, zo'n 650 mensen verliezen hun job.

De rechtbank stelde de twee voorlopig bewindvoerders, meester Thierry Lammar en Kristin Van Hocht, aan als curatoren. Zij gaan dinsdagnamiddag naar de hoofdzetel van Mega World in Lier waar ze de vereffening in goede banen zullen leiden.

'We gaan kijken wat we nog kunnen verkopen van de stock en alle winkels moeten leeggemaakt worden', zegt Lammar. 'Daarnaast willen we ook zo snel mogelijk alles administratief in orde brengen zodat het personeel zich kan aansluiten bij het Fonds voor Sluitingen van Ondernemingen.'

Volgens Lammar zijn er nog mogelijkheden om een deel van de winkels een nieuwe toekomst te geven. 'Tijdens onze opdracht als voorlopig bewindvoerder was er interesse van 2 à 3 bedrijven die een gedeeltelijke doorstart overwegen. We gaan nu die gesprekken aan en werken aan een toekomstperspectief, maar natuurlijk ligt niet alles in onze handen', besluit hij.

