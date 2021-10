Facebook heeft in het derde kwartaal, van 1 juli tot 30 september, 9,2 miljard dollar (7,9 miljard euro) winst gemaakt. Dat is 17 procent meer dan een jaar eerder. De omzet steeg met 35 procent tot 29 miljard dollar (25 miljard euro), iets minder dan analisten hadden verwacht.

Facebook zegt dat het dagelijkse aantal gebruikers actief op zijn sociale netwerken (Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp) is gestegen naar 2,81 miljard. Eind juni waren het er 2,76 miljard.

Facebook wist het voorbije jaar te profiteren van de coronalockdowns: mensen legden noodgedwongen vaker digitaal contact met anderen. Dat is ook adverteerders niet ontgaan. Het bedrijf haalde in het derde kwartaal 28,3 miljard dollar uit advertenties.

In het vierde kwartaal verwacht het bedrijf 31,5 tot 34 miljard dollar omzet te draaien. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Zij dachten aan 34,8 miljard dollar.

Onder meer de beslissing van Apple om gebruikers van zijn besturingssysteem meer controle te geven over hoe hun gegevens worden verzameld, brengt 'aanzienlijke onzekerheid', zegt Facebook. Ook de coronacrisis is nog een onzekere factor.

Facebook zegt dat het dagelijkse aantal gebruikers actief op zijn sociale netwerken (Facebook, Messenger, Instagram en WhatsApp) is gestegen naar 2,81 miljard. Eind juni waren het er 2,76 miljard. Facebook wist het voorbije jaar te profiteren van de coronalockdowns: mensen legden noodgedwongen vaker digitaal contact met anderen. Dat is ook adverteerders niet ontgaan. Het bedrijf haalde in het derde kwartaal 28,3 miljard dollar uit advertenties. In het vierde kwartaal verwacht het bedrijf 31,5 tot 34 miljard dollar omzet te draaien. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Zij dachten aan 34,8 miljard dollar. Onder meer de beslissing van Apple om gebruikers van zijn besturingssysteem meer controle te geven over hoe hun gegevens worden verzameld, brengt 'aanzienlijke onzekerheid', zegt Facebook. Ook de coronacrisis is nog een onzekere factor.