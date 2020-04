EyeSee kondigde vorige week een nieuwe kapitaalronde van 3 miljoen euro aan. Medeoprichter en managing director Olivier Tilleuil getuigt vanuit New York over hoe zijn bedrijf nu klaar is voor de volgende groeispurt.

De documenten voor de kapitaalronde werden getekend op 16 maart, een van de slechtste beursdagen in de geschiedenis van Wall Street. De 3 miljoen euro komen van het durfkapitaalfonds SmartFin Capital, waar investeerder-ondernemer Jurgen Ingels medeoprichter van is, en van ING Private Equity. De nieuwe investeerders kochten ook de businessangel Stefan Grosjean uit. Die investeerde in het begin in EyeSee. Buiten dat lefgeld haalde het in 2012 opgerichte bedrijf geen extern kapitaal op, tot deze maand dus.

EyeSee innoveert met technologie om marktonderzoek goedkoper en vanop afstand bij mensen thuis te doen. De software van het bedrijf analyseert de oogbewegingen en gezichtsuitdrukkingen van testpersonen via hun eigen webcam. Voor EyeSee moesten testpersonen naar een externe locatie gaan, waar marktonderzoekers in testpanels hen konden observeren. Grote klanten als Disney, Google of Johnson & Johnson gebruiken de software van EyeSee om via neuro- en gedragsonderzoek te kijken hoe ze hun advertenties, winkelinrichting of websites kunnen verbeteren. In 2015 begon EyeSee ook een versie voor smartphones te maken van zijn software.

Contracten

Olivier Tilleuil zag in de laatste week van maart dat bedrijven hun marketingbudgetten begonnen te bevriezen door covid-19. "In het begin was het totale chaos bij de bedrijven, daarna begonnen ze plannen en problemen op te lossen en nu zien we dat ze weer bewegen," zegt de West-Vlaamse New Yorker. "We zien eigenlijk drie reacties. Sommige bedrijven bevriezen alles, zoals een grote drankenfabrikant waar we proefprojecten voor begonnen te doen. Andere bedrijven besparen op zaken die ze niet essentieel achten, maar behouden het marktonderzoek. De derde groep doet net nog meer marktonderzoek dan normaal."

Terwijl heel wat techbedrijven de komende zes maanden in de problemen dreigen te komen omdat ze te weinig cash hebben, hoeft EyeSee zich met het verse kapitaal geen zorgen te maken. Er beginnen ook nieuwe contracten binnen te lopen. "We draaien zeker nog twee weken op overcapaciteit en vanaf deze week hebben we enkele nieuwe contracten." Op steunmaatregelen hoeft het bedrijf geen beroep te doen. In de VS zou dat ook niet kunnen. "Wij staan hier wel ingeschreven als Amerikaans bedrijf, maar het is eigendom van een Belgisch bedrijf. Daarom komen we sowieso niet in aanmerking," zegt Olivier Tilleuil.

Tijdzone

Met het geld zal EyeSee nieuwe kantoren openen. EyeSee wil zijn klanten rond de klok kunnen bedienen door kantoren in verschillende tijdzones te hebben. Het bedrijf, dat in 2019 zo'n 7 miljoen euro omzet haalde, plant nu eerst een nieuw kantoor in Latijns-Amerika. Wellicht wordt dat Mexico City omdat het vandaar gemakkelijk de Amerikaanse markt kan bedienen, die goed is voor meer dan de helft van de omzet. "We hadden een locatie nodig in dezelfde tijdzone als de VS. In Mexico kunnen we ook de beste mensen aanwerven, terwijl dat in de VS niet mogelijk is met bedrijven als Facebook of Amazon. Het is ook een politiek redelijk stabiel land en de mensen spreken goed Engels." Ook in Zuid-Oost-Azië versterkt EyeSee zijn aanwezigheid, vooral met verkopers.

"Door deze crisis zal een evolutie waarvan ik dacht dat ze tien jaar zou duren, nu wellicht maar één of twee jaar duren," zegt Olivier Tilleuil. "Die evolutie is dat Azië de VS waarschijnlijk zal voorbijstreven als belangrijkste markt voor marktonderzoek." Tegelijk ziet de ondernemer zijn bedrijf evolueren van een marktonderzoeksbureau met software naar een echt technologiebedrijf. Ook daarvoor wordt het nieuwe kapitaal aangesproken. "We evolueren naar meer self service, waarbij we klanten toegang geven tot hun eigen data en ze zelf testen kunnen doen. Ik verwacht ook dat we naar meer passieve data gaan. In plaats van mensen die een vragenlijst invullen, hebben mensen dan bijvoorbeeld een app die volgt hoe ze door de winkel gaan zonder dat ze zelf iets hoeven te doen."

Belgrado

De negentig werknemers van EyeSee zitten overal. In Antwepen, New York, Parijs, Londen, maar zo'n tachtig mensen werken in Belgrado. Omdat daar makkelijker talentvolle medewerkers te vinden zijn en de loonkosten er schappelijker zijn, besloot EyeSee het management en de softwareontwikkeling daar te organiseren.

Zelf trok Olivier Tilleuil in 2013 al naar New York, vanwaar hij het bedrijf leidt. Dat was pas een jaar nadat EyeSee werd opgericht en de ondernemingsplanwedstrijd Bizidee had gewonnen. Toen al was duidelijk dat de VS de belangrijkste markt was. Achteraf bleek die gedurfde stap de juiste keuze te zijn, maar bijna was het niet zo snel zo ver gekomen. Het bedrijf had zich in die tijd ingeschreven voor een groeitraject van iMinds (nu imec.istart) en dat spoorde hen ertoe aan om naar New York te gaan. Na een tijdje pendelen tussen New York en België, verhuisde Olivier Tilleuil naar The Big Apple (zie kader).

Is het niet moeilijk van daar het bedrijf te leiden tijdens deze crisis? "We hebben over de hele wereld dezelfde maatregelen genomen voor onze medewerkers toen de coronacrisis uitbrak," zegt de handelsingenieur, die ooit nog assistent was bij Vlerick Business School. "Onze mensen konden al een dag per week thuiswerken, dus de omschakeling naar volledig thuiswerken ging vlot. Alleen is het internet thuis niet altijd zo sterk. Het is ook heel belangrijk te volgen hoe mensen pyschologisch reageren. Sommigen zitten alleen thuis, maar ook wie al een dag per week thuis werkte moet er nu aan wennen dat de rest van het gezin ook thuis werkt."

De managing director van EyeSee ziet de werkloosheid in de VS spectaculair stijgen. "Arme mensen lijden het meest, maar de overheid geeft er niet echt om. In Servië is dat wel zo, maar heeft de overheid de middelen niet om hen te helpen zoals in België. Net daarom is de nieuwe kapitaalronde zo belangrijk. Onze medewerkers weten dat hun job en hun inkomen zeker zijn en dat is een gigantische geruststelling voor hen."

Leven tijdens de lockdown in New York De VS en New York in het bijzonder zijn hard getroffen door covid-19. Olivier Tilleuil moet vaker dan hem lief is werken vanuit het kleine appartement dat hij deelt met zijn vriendin. Hij woont in Long Island City, dat tot Queens behoort. Af en toe trekt hij door de lege straten - voor bepaalde essentiële sectoren waar EyeSee onder valt mag dat - nog eens naar zijn bureau bij BelCham. De Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel heeft in Manhattan een co-workingruimte. "Voor de lockdown was 95 procent van de vergaderingen al vanop afstand, ik schat dat ik slechts bij 1 op 50 vergaderingen iemand fysiek zag," zegt Olivier Tilleuil. "Zelfs voor meetings in New York is het normaal om via telefoon te vergaderen. Fysieke meetings helpen wel om het vertrouwen te winnen van je klanten en dat kan nu niet meer. Ik heb weinig contact met andere ondernemers op dit moment. Onder meer door die kapitaalronde heb ik de afgelopen weken 70 à 80 uur per week gewerkt. Ik wil dat nu verminderen naar 8 à 9 uur per dag. Ik ga elke dag een uur wandelen, maar wil wat meer lopen en lezen."

