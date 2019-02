EY verhuist spilvennootschap van Londen naar Brussel

Om de EY-auditorganisaties in de andere lidstaten te kunnen aansturen en controleren, moet de spilvenootschap een auditlicentie hebben in een lidstaat van de EU. Nu werkt EU Europe LLP met een Britse licentie, maar als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, moet EY in een ander EU-land zo'n vergunning aanvragen.

EY heeft haar oog op Brussel laten vallen 'omdat België een trouwe lidstaat van de Europese Unie is, omdat heel wat Europese instellingen in Brussel zijn gevestigd en omdat het regelgevend kader er stabiel is', stelt Rudi Braes, vicepresident van EY Europa, Midden-Oosten en Afrika, in De Tijd.

De komst van EY Europe naar Brussel heeft niet meteen een grote economische impact want de spilvennootschap oefent geen commerciële activiteiten uit. Ze speelt hoofdzakelijk een rol in de bestuurlijke organisatie van de EY-groep.

Maar het heeft wel een symbolisch belang. Ook voor het Instituut voor Bedrijfsrevisoren en het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren is het een opsteker. Zij krijgen nu de verantwoordelijkheid voor het toezicht op een belangrijke auditgroep in Europa en op haar partners.

De internationale koepelvennootschap EY Global en de spilvennootschap EY EMEIA, die de divisies Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika groepeert, blijven wel in Londen.