De Amerikaanse oliereus ExxonMobil heeft maandag aangekondigd tegen eind volgend jaar 1.600 arbeidsplaatsen in Europa te zullen schrappen.

Dit komt neer op iets meer dan elf procent van zijn effectieven op het oude continent, als onderdeel van een kostenbesparing die door de coronapandemie is geaccelereerd.

'De impact van covid-19 op de vraag naar producten van ExxonMobil heeft het werk dat aan de gang is om de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren nog dringender gemaakt', rechtvaardigt de oliereus zijn beslissing.

Het bedrijf zegt in Europa werk te bieden aan iets meer dan 14.000 mensen. (Belga)

