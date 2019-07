Een bedrijf dat een schadevergoeding eist van een ander bedrijf, kan zijn proceskosten binnenkort laten betalen door een externe partij. Het Nederlandse Liesker en het Belgische Deminor bieden binnenkort, los van elkaar, zo'n dienst aan. Bij succes krijgen ze een deel van de koek, bij verlies niks.

Liesker Procesfinanciering meldt dat het ook in België zijn diensten komt aanbieden. Het bedrijf financiert al sinds 2011 in Nederland de gerechtskosten en de erelonen van de advocaten voor bedrijven die een eis tot schadevergoeding hebben lopen tegen een ander bedrijf. Als de klant het geding wint, betaalt die 25 tot 30 procent van de vergoeding aan Liesker. In het andere geval betaalt hij niets.

...