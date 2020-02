Peter Meeus, de gewezen CEO van de Hoge Raad voor de Diamant (HRD), doet een nieuw bod op het certificatielabo HRD Antwerp. Dat verkeert in de problemen. De aandeelhouder is Antwerp World Diamond Centre, de opvolger van de Hoge Raad voor de Diamant.

"We zoeken een koper, maar vonden nog geen partij die voldoende bereid was in te gaan op onze voorwaarden", aldus een woordvoerder van AWDC. "Ik ben bereid in te gaan op alle voorwaarden die op tafel liggen", pareert Meeus.

Meeus leidde de HRD in 1999-2006. Onder zijn impuls groeide het diamantlabo van 60.000 naar 240.000 certificeringen per jaar. Een certificering is een keurmerk voor de kleur, klaarheid, gewicht en slijpvorm van de diamant (de 4 C's: color, clarity, carat, cut). Meeus wilde het diamantlabo internationaliseren. Dat stuitte op verzet van Antwerpse diamantairs, die vreesden dat dit negatief zou zijn voor de lokale laboranten.

Gedesillusioneerd gooide Meeus de handdoek in de ring en vertrok in 2006 naar Dubai, om daar topman te worden van de diamantbeurs. Vandaag is hij consultant. "In het Midden-Oosten verdiende ik voor het eerst in mijn leven echt wat geld", klinkt het. "Dat heb ik gespaard, geïnvesteerd en wil ik nu gebruiken op te herstarten waar ik veertien jaar geleden ben geëindigd."

Na zijn vertrek kwam HRD Antwerp, zoals het labo heet, in problemen. Het marktaandeel daalde wereldwijd van 10 naar 0,5 procent, het aantal medewerkers van 270 naar 90. Er wordt gespeculeerd over nieuwe ontslagen. HRD Antwerp boekte in 2018 op 8,9 miljoen omzet een nettoverlies van 4,3 miljoen euro.

Sterk merk

In november besliste AWDC voor HRD Antwerp een overnemer te zoeken. Er kondigden zich een Israëlische en twee Belgische kandidaten aan: Meeus en Serge Couvreur, een gewezen topman van het labo. Eind vorig jaar stelde AWDC plots een nieuwe CEO aan, Ellen Jonckheere, die eerder werkte bij Fremach (autotechnologie). De biedprocedure voor HRD Antwerp werd on hold gezet. "In het kleine diamantkwartier blijft niets geheim", onthult Meeus. "Ik leerde dat mijn bod het hoogste was. Deze keer onderwerp ik me echter aan alle gestelde voorwaarden. Niet voor 99 procent, maar voor 100 procent. Met een meerderheid van 51 procent, wil ik het schip op koers brengen."

Meeus wil af van de steriele focus op de 4 C's. "Dat leidt tot lagere prijzen en de aantasting van de winst in heel de industrie. De stijgende verkoop van diamant als een massaproduct zorgt ervoor dat winkels met elkaar een prijzenoorlog uitvechten om te overleven. In de wereld van prijszetting via het internet en zijn oneindige mogelijkheden, maakt een sterk merk het enige verschil uit. Maak van onze diamant zo'n sterk merk, dat teruggaat tot een decreet van 1447 tegen namaak. Zo kan ons steentje inspelen op de emotie van de consument. Het is een kwestie van overleven."

