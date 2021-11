Jean-Paul Van Avermaet, de gewezen CEO van bpost, moet op 8 december voor een Amerikaanse rechter verschijnen in de zaak van kartelafspraken in de bewakingssector. Dat meldt De Tijd woensdag.

Het dossier draait om het manipuleren van biedingen in de privébewakingssector. Het dateert uit de periode waarin Van Avermaet bij G4S directeur was. Hij is samen met enkele anderen in staat van beschuldiging gesteld in de VS. Er zouden onder meer afspraken gemaakt zijn over de bewaking van Amerikaanse militaire basissen in ons land. De rechtszaak maakte de positie van Van Avermaet als topman van bpost onhoudbaar.

G4S pleitte deze zomer al schuldig en betaalde reeds een minnelijke schikking van 15 miljoen dollar. Ook twee collega's van Van Avermaet pleitten vorige maand schuldig.

Van Avermaet zelf moet dus op 8 december voor de rechtbank verschijnen. Dat zou volgens De Tijd gebeuren via een telefoon- of videoverbinding. Hoe hij zal pleiten, is niet bekend. Tot nu toe hield de man zijn onschuld staande.

Rechter in de zaak is Tanya Chutkan die recentelijk nog oordeelde dat Trump documenten moet overdragen aan de commissie die de bestorming van Capitool op 6 januari onderzoekt.

