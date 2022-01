De Chinese vastgoedreus Evergrande heeft zijn hoofdkantoor in de Chinese stad Shenzen verhuisd, om kosten te besparen. Het logo werd maandag ook van het vroegere kantoorgebouw gehaald.

De hoofdzetel is verplaatst naar een gebouw dat de groep zelf bezit, maar wel in dezelfde stad, klinkt het.

De afgelopen maanden kwam het zwaar met schulden belaste Evergrande in de financiële problemen. Het concern vroeg zelfs betalingsuitstel voor een deel van zijn buitenlandse schulden. De beurskoers van het aandeel Evergrande verloor al bijna 90 procent. De financiële problemen beroeren de hele Chinese vastgoedsector - die de voorbije jaren een ongeziene boom beleefde. Gevreesd wordt dat een faillissement van Evergrande de hele economie zal pijn doen.

De voorbije maanden werd er nog herhaaldelijk geprotesteerd door boze beleggers voor de zetel van Evergrande in Shenzen.

