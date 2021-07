Na twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei heeft de economie van de eurozone opnieuw het herstel ingezet. Het bruto binnenlands product van de 19 eurolanden nam in het tweede trimester met 2,0 procent toe, zo blijkt vrijdag uit de eerste ramingen van Eurostat.

Nadat het bbp van de eurozone in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 respectievelijk met 0,6 en 0,3 procent was gekrompen, boekte de economie van de eurolanden van april tot juni opnieuw terreinwinst. In vergelijking met het eerste kwartaal nam het bbp met 2 procent toe.

De Belgische economie groeide met 1,4 procent in vergelijking met het eerste kwartaal, toen er ook nog steeds 1,1 procent groei was. Onder de grote landen presteerden de Spaanse (2,8 %), Italiaanse (2,7 %) en de Duitse (1,5 %) economieën relatief gezien het best. Met een groei van 4,9 procent noteerde Portugal de meeste winst.

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, toen de coronapandemie en de lockdownmaatregelen de economie een ongeziene klap toebrachten, is het bbp van de eurozone met 13,7 procent gestegen.

In de hele Europese Unie groeide het bbp in het tweede kwartaal met 1,9 procent op kwartaalbasis. In vergelijking met het tweede trimester van vorig jaar groeide de economie van alle 27 lidstaten met 13,2 procent.

De inflatie op jaarbasis steeg in de eurozone van 1,9 procent in juni tot 2,2 procent in juli, aldus de ramingen van Eurostat. De werkloosheidsgraad daalde dan weer, van 8 procent in mei tot 7,7 procent in juni.

Nadat het bbp van de eurozone in het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 respectievelijk met 0,6 en 0,3 procent was gekrompen, boekte de economie van de eurolanden van april tot juni opnieuw terreinwinst. In vergelijking met het eerste kwartaal nam het bbp met 2 procent toe. De Belgische economie groeide met 1,4 procent in vergelijking met het eerste kwartaal, toen er ook nog steeds 1,1 procent groei was. Onder de grote landen presteerden de Spaanse (2,8 %), Italiaanse (2,7 %) en de Duitse (1,5 %) economieën relatief gezien het best. Met een groei van 4,9 procent noteerde Portugal de meeste winst. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, toen de coronapandemie en de lockdownmaatregelen de economie een ongeziene klap toebrachten, is het bbp van de eurozone met 13,7 procent gestegen. In de hele Europese Unie groeide het bbp in het tweede kwartaal met 1,9 procent op kwartaalbasis. In vergelijking met het tweede trimester van vorig jaar groeide de economie van alle 27 lidstaten met 13,2 procent. De inflatie op jaarbasis steeg in de eurozone van 1,9 procent in juni tot 2,2 procent in juli, aldus de ramingen van Eurostat. De werkloosheidsgraad daalde dan weer, van 8 procent in mei tot 7,7 procent in juni.