Europese vakbonden protesteren aan zetel Coca-Cola in Anderlecht

Vakbonden uit Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en België hebben maandag, samen met de Europese vakbondskoepel EFFAT, actie gevoerd aan de zetel van Coca-Cola in Anderlecht. De maat is vol voor de werknemers na de vele ontslagen en de vruchteloze onderhandelingen over een Europese ondernemingsraad.

© Reuters