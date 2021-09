De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt staalgigant ArcelorMittal een lening van 280 miljoen euro om onderzoek naar de decarbonisatie van de sector te ondersteunen, zo heeft de EIB maandag bekendgemaakt.

ArcelorMittal heeft zich tot doel gesteld om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 35 procent terug te dringen. Tegen 2050 wil het staalconcern klimaatneutraal zijn. De Europese lening, die wordt verdeeld over vestigingen in België, Frankrijk, Spanje en Luxemburg, moet de bestaande R&D-activiteiten op het vlak van decarbonisatie tot 2023 aanzienlijk versterken.

De lening wordt gedekt door een garantie van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

ArcelorMittal stelt in België 5.800 mensen tewerk op de sites in Gent, Luik, Geel en Genk.

