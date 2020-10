De economie van de eurozone is in het derde kwartaal met 12,7 procent gegroeid in vergelijking met het kwartaal ervoor, een record. Dat blijkt vrijdag uit een eerste raming van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het is de eerste economische groei in de eurozone in vier kwartalen. In het laatste kwartaal van vorig jaar was er geen groei, later leidde de coronapandemie tot een krimp van -3,7 procent in het eerste en -11,8 procent in het tweede kwartaal van dit jaar.

Volgens de berekeningen van Eurostat kenden Frankrijk, Italië en Spanje, drie landen die economisch ook het zwaarst getroffen waren in het tweede kwartaal, de grootste heropleving van de economie. De Belgische economie groeide in het derde kwartaal met 10,7 procent, na een krimp van 11,8 procent in het tweede kwartaal, zo had de Nationale Bank donderdag al bekendgemaakt.

Vergeleken met het derde kwartaal van 2019, is de economie van de eurozone wel nog altijd 4,3 procent kleiner. In het tweede kwartaal was er nog een krimp van bijna 15 procent op jaarbasis.

De werkloosheid maakt minder grote sprongen. In september bedroeg de werkloosheidsgraad in de eurozone 8,3 procent, tegenover7,5 procent in september vorig jaar. Eurostat schat dat in september 13,6 miljoen mensen in de eurozone zonder werk zaten.

Dat de coronacrisis geen grotere impact heeft op die statistiek, is te danken aan de vangnetten die in verschillende lidstaten bestaan. Via systemen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wordt vermeden dat bedrijven mensen moeten ontslaan. Mensen die daaronder vallen, zitten niet in de Eurostat-statistiek.

De inflatie tot slot is in oktober stabiel gebleven op -0,3 procent, schat Eurostat. De prijsverhogingen voor alcohol en tabak zijn het sterkst, met een inflatie van 2 procent. Het prijsniveau voor energie nam dan weer een stevige duik van 8,4 procent.

