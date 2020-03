De economie van de eurozone heeft zwaar te lijden onder de uitbraak van het coronavirus en de inperkingsmaatregelen van overheden om de ziekte te beteugelen. Dat blijkt uit de zogenaamde PMI-indicator van het onderzoeksbureau Markit.

Met name in de dienstensector met bijvoorbeeld toerisme, luchtvaart, horeca en detailhandel gaan de zaken buitengewoon moeizaam. Maar ook in de industrie zijn de negatieve gevolgen van het virus duidelijk merkbaar.

Op basis van voorlopige cijfers meldde de Britse marktonderzoeker IHS Markit dat zijn inkoopmanagersindex voor de dienstensector in het eurogebied kelderde van 52,6 in februari naar 28,4 in maart, de grootste daling ooit. Een stand van 50 of meer wijst op groei, een score onder de 50 wijst op een terugval van de activiteit. De daling was overigens veel scherper dan economen hadden verwacht, want zij rekenden in doorsnee op een niveau van 39,5.

De graadmeter voor de industrie in de eurolanden zakte van een stand van 48,7 naar 39,5. Veel industriebedrijven in Europa hebben namelijk de deuren gesloten om de uitbraak tegen te gaan.

De samengestelde index van diensten en industrie noteerde voor maart een voorlopige stand van 31,4 tegen 51,6. Het gaat om het laagste peil sinds juli 1998. Hier werd door economen gemiddeld 38,8 voorspeld.

Markit meldt dat in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, een flinke afname van de economische activiteiten was te zien.

Flash #PMI: Business activity across the #eurozone collapsed in March to an extent far exceeding that seen even at the height of the global financial crisis. Read more at https://t.co/n8I9ptTbXE pic.twitter.com/P2OU6WUstB — Chris Williamson (@WilliamsonChris) March 24, 2020

'De terugval van de economische activiteiten in de eurozone is in maart van dit jaar veel groter dan tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde financiële crisis', aldus Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit. Dat komt doordat overheden steeds zwaardere maatregelen nemen - zoals volledige of gedeeltelijke lockdowns - om de verspreiding van het coronavirus in te perken. 'De PMI-indicator van maart wijst op een daling van het bbp met 2 procent op kwartaalbasis', aldus Williamson. Volgens de econoom is het nu al duidelijk dat de neergang verder doorzet wanneer de overheden de komende maanden nog meer draconische maatregelen zullen nemen om het virus te bestrijden.

Autoriteiten in Europa hebben intussen omvangrijke steunmaatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren.

Met name in de dienstensector met bijvoorbeeld toerisme, luchtvaart, horeca en detailhandel gaan de zaken buitengewoon moeizaam. Maar ook in de industrie zijn de negatieve gevolgen van het virus duidelijk merkbaar.Op basis van voorlopige cijfers meldde de Britse marktonderzoeker IHS Markit dat zijn inkoopmanagersindex voor de dienstensector in het eurogebied kelderde van 52,6 in februari naar 28,4 in maart, de grootste daling ooit. Een stand van 50 of meer wijst op groei, een score onder de 50 wijst op een terugval van de activiteit. De daling was overigens veel scherper dan economen hadden verwacht, want zij rekenden in doorsnee op een niveau van 39,5. De graadmeter voor de industrie in de eurolanden zakte van een stand van 48,7 naar 39,5. Veel industriebedrijven in Europa hebben namelijk de deuren gesloten om de uitbraak tegen te gaan. De samengestelde index van diensten en industrie noteerde voor maart een voorlopige stand van 31,4 tegen 51,6. Het gaat om het laagste peil sinds juli 1998. Hier werd door economen gemiddeld 38,8 voorspeld. Markit meldt dat in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van de eurozone, een flinke afname van de economische activiteiten was te zien. 'De terugval van de economische activiteiten in de eurozone is in maart van dit jaar veel groter dan tijdens het hoogtepunt van de wereldwijde financiële crisis', aldus Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit. Dat komt doordat overheden steeds zwaardere maatregelen nemen - zoals volledige of gedeeltelijke lockdowns - om de verspreiding van het coronavirus in te perken. 'De PMI-indicator van maart wijst op een daling van het bbp met 2 procent op kwartaalbasis', aldus Williamson. Volgens de econoom is het nu al duidelijk dat de neergang verder doorzet wanneer de overheden de komende maanden nog meer draconische maatregelen zullen nemen om het virus te bestrijden.Autoriteiten in Europa hebben intussen omvangrijke steunmaatregelen aangekondigd om de economie te stimuleren.